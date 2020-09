Mejor que decir es hacer, y el Acura TLX de próxima generación hace su debut televisivo en una nueva campaña

En "Break the Silence [Rompe el silencio]", el Acura TLX 2021 protagoniza un concepto de película muda al estilo de la década de 1920 ambientado con el tema musical "It's Oh So Quiet [Oh, tan tranquilo]" de la legendaria actriz y cantante Betty Hutton. El método de narración de la campaña muestra el nuevo TLX y sus funciones avanzadas captando la atención de los espectadores con técnicas visuales y de sonido innovadoras. Las rápidas secuencias de acción enmarcadas en el poco tradicional telón de fondo de las películas mudas destacan el rendimiento del TLX. El estilo de película en blanco y negro tiene el fin de llamar la atención sobre el Acura TLX Tipo S Apex Blue Pearl, expresando las verdaderas capacidades de esta variante de rendimiento.