MELANIE GRANT NOMBRADA COMO NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE JOYERÍA RESPONSABLE

La reconocida pensadora, escritora y curadora toma el mando

LONDRES, 23 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El Consejo de Joyería Responsable (RJC, por sus siglas en inglés), organización líder a nivel mundial en el establecimiento de estándares de sustentabilidad para la industria de la joyería y la relojería, nombró a Melanie Grant como su nueva directora ejecutiva. Una reconocida pensadora, escritora y curadora, la señora Grant aporta más de 20 años de experiencia en los medios de venta más grandes e influyentes de la industria de la relojería y joyería. Además de poner en marcha y editar contenido de lujo, aporta una importante experiencia de liderazgo al cargo.

Melanie Grant ha sido periodista durante más de 20 años. Después de haber trabajado en The Times, The Financial Times, The Independent, The Guardian, The BBC y, hasta el año 2022, en The Economist, donde fue editora de lujo de la revista 1843, su publicación asociada sobre estilo de vida. Trabajó en The Economist durante 16 años como editora de joyas y editora de imágenes y se tomó un año sabático para escribir su primer libro sobre las joyas como arte, titulado Coveted: Art and Innovation in High Jewelry, publicado por Phaidon en octubre de 2020. Durante la última década, ha tenido la misión de desmantelar los límites entre las formas de arte para que la joyería se considera igual a las bellas artes.

David Bouffard, presidente de la junta directiva del RJC, dijo: "En nombre de la junta directiva, el personal y todos nuestros miembros, me enorgullece dar la bienvenida a Melanie como nuestra nueva directora ejecutiva. Tiene un profundo amor y conocimiento de la joyería y los relojes y un conjunto de habilidades creativas únicas que se enfoca tanto en la industria como en el consumidor. Creo que llevará con éxito al RJC a una nueva era mientras seguimos cumpliendo con nuestra misión de mejorar continuamente la integridad de la cadena de suministro de joyería y relojería a nivel mundial".

El objetivo de la señora Grant es seguir aumentando la concientización entre los consumidores, coleccionistas, diseñadores, marcas y especialistas en la cadena de suministro sobre la importante necesidad de fortalecer las prácticas comerciales sustentables en la industria de la relojería y joyería. El RJC, con casi 1.700 miembros en 71 países, le ha dado la responsabilidad de trabajar en estrecha colaboración con su junta directiva, el equipo administrativo, el personal y las partes interesadas externas para garantizar el crecimiento futuro del RJC. Tiene la intención de aportar claridad y creatividad a esta compleja y vital área de lujo.

"Tenemos hoy una sustentabilidad, que conseguimos con la transformación digital hace 20 años. Aquellos que la adoptaron prosperaron y consiguieron clientes nuevos y más jóvenes" dijo la señora Grant. "Aquellos que la descartaron de muchas maneras se quedaron atrás. La sustentabilidad es el mayor problema que enfrentan los relojes y las joyas en la actualidad, y quiero ayudar a que todos comprendan lo que pueden hacer para ser parte de este movimiento. Me siento privilegiada de haber sido seleccionada para esta monumental labor".

Además de su amplia experiencia en los medios, la señora Grant también ha sido curadora de Sotheby's, TEFAF Maastricht y The Serpentine Galleries. Ha dado conferencias como invitada en la Central Saint Martin's y la Royal College of Art; escribe para Vogue, Vanity Fair, The Goldsmiths' Company y The Natural Diamond Council; y da charlas en el Museo de Ciencias, el Museo Británico, el MFA Boston y el Museo Victoria and Albert. Es miembro de las juntas directivas de New York Jewelry Week, The Black in Jewelry Coalition y The Copenhagen Commitment, una ONG dedicada a la transparencia ética.

Fue fundada en el año 2005 por 14 de las principales organizaciones de la industria. Las certificaciones del RJC en la actualidad, a través de su código de prácticas, cubren más de la mitad del mercado mundial de joyería.

Livia Firth MBE, cofundadora y directora creativa de Eco Age y líder del cambio de la ONU, dijo: "Estoy emocionada e impresionada con este nombramiento del RJC. Melanie tiene una voz fuerte, independiente e inclusiva y encaja perfectamente con la importante labor que lleva a cabo el RJC, y tendrá que seguirlo haciéndolo para lograr un cambio sustancial en la industria de la joyería y la relojería".

Melanie Grant, directora ejecutiva del RJC, está disponible a partir de hoy para atender entrevistas.

SOBRE EL CONSEJO DE JOYERÍA RESPONSABLE

El Consejo de Joyería Responsable (RJC) es la principal organización en estándares de la industria de la joyería y la relojería a nivel mundial. Cuenta con casi 1.700 empresas miembros en 71 países, que abarcan la cadena de suministro de joyería desde la mina hasta el comercio minorista. Los miembros del RJC se comprometen y son auditados de manera independiente según el Código de Prácticas del RJC, un estándar internacional sobre prácticas comerciales responsables para diamantes, gemas de colores, plata, oro y metales del grupo del platino.

RJC cumple con el Código ISEAL. Nuestro sistema ha sido evaluado de manera independiente según los códigos de buenas prácticas del ISEAL, un marco reconocido a nivel mundial para sistemas de sustentabilidad eficaces y confiables. Más información en isealalliance.org. Desde el año 2009, es miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas (UNGC).

Visite www.responsiblejewellery.com para obtener más información sobre los miembros, la certificación y los estándares del RJC, y conéctese con nosotros en LinkedIn, Twitter y Facebook.

