MELANIE GRANT NOMEADA NOVA DIRETORA EXECUTIVA DO RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

A célebre pensadora, escritora e curadora assume a direção

LONDRES, 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Responsible Jewellery Council (RJC), a principal organização mundial de definição de padrões de sustentabilidade para o setor de joias e relógios, nomeou hoje Melanie Grant como sua nova diretora executiva. Uma célebre pensadora, escritora e curadora, a Sra. Grant traz mais de 20 anos de experiência nas maiores e mais influentes lojas do setor de relógios e joias. Além de comissionar e editar conteúdo de luxo, ela traz uma experiência significativa de liderança para o cargo.

Melanie Grant

Melanie Grant é jornalista há mais de 20 anos -- trabalhou na Times, Financial Times, The Independent, The Guardian, The BBC e -- até 2022 -- The Economist, onde foi editora da luxuosa 1843 Magazine, sua versão irmã sobre estilo de vida. Ela trabalhou na The Economist por 16 anos como editora de joias e de imagens e tirou um ano sabático para escrever seu primeiro livro sobre a joia como arte, intitulado Coveted: Art and Innovation in High Jewellery, publicado pela Phaidon em outubro de 2020. Ela está em uma missão desde a última década para desmantelar as fronteiras entre as formas de arte para que as joias sejam consideradas iguais às obras de arte.

David Bouffard, presidente do conselho do RJC, disse: "Em nome do conselho, da equipe e de todos os nossos membros, tenho orgulho de dar as boas-vindas a Melanie como nossa nova diretora executiva. Ela tem um profundo amor e conhecimento de joias e relógios e um conjunto único de habilidades criativas que é voltado tanto para o setor quanto para o consumidor. Acredito que ela levará com sucesso o RJC a uma nova era enquanto continuamos cumprindo nossa missão de melhorar continuamente a integridade da cadeia global de suprimentos de joias e relógios".

A missão da Sra. Grant é continuar aumentando a conscientização entre consumidores, colecionadores, designers, marcas e especialistas da cadeia de suprimentos sobre a importante necessidade de fortalecer práticas comerciais sustentáveis no setor de relógios e joias. Com quase 1.700 membros em 71 países, o RJC atribuiu a ela a responsabilidade de trabalhar em estreita colaboração com seu conselho de administração, equipe administrativa, funcionários e partes interessadas externas para garantir o crescimento do RJC. Ela pretende trazer clareza e criatividade para essa área tão complexa e vital do luxo.

"Estamos hoje com a sustentabilidade onde estávamos com a transformação digital há 20 anos. Aqueles que a adotaram prosperaram, mas também ganharam clientes novos e mais jovens", disse a Sra. Grant. "Aqueles que a descartaram ficaram para trás de diversas formas. A sustentabilidade é o maior problema enfrentado por relógios e joias atualmente, e quero ajudar todos a entender o que eles podem fazer para participar desse movimento. É um privilégio ter sido selecionada para essa tarefa monumental."

Além de sua profunda experiência na mídia, a Sra. Grant também foi curadora da Sotheby, TEFAF Maastricht e Serpentine Galleries. Ela dá palestras no Central Saint Martin's e no Royal College of Art; escreve para a Vogue, Vanity Fair, Goldsmiths' Company e Natural Diamond Council; e discursa no Museu da Ciência, Museu Britânico, MFA Boston e Museu Vitória e Alberto. Ela faz parte dos conselhos da New York Jewelry Week, The Black in Jewelry Coalition e The Copenhagen Commitment, uma NGO dedicado à transparência ética.

Fundada em 2005 por 14 grandes organizações no setor de beleza, os certificados do RJC hoje -- por meio do seu código de práticas -- abrangem mais da metade do mercado mundial de joias.

Livia Firth MBE, cofundadora e diretora criativa da Eco Age e líder de mudança da ONU, disse: "Estou animada e impressionada com essa nomeação do RJC. A Melanie tem uma voz forte, independente e inclusiva, e certamente é uma ótima opção para o importante trabalho que o RJC faz -- e terá que continuar fazendo -- para trazer mudanças significativas para o setor de joias e relógios".

Melanie Grant, diretora executiva do RJC, está disponível a partir de hoje para pedidos de entrevistas.

SOBRE O RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

O Responsible Jewellery Council (RJC) é a principal organização de padrões do setor global de joias e relógios. Possui quase 1.700 empresas associadas em 71 países, que abrangem a cadeia de suprimentos de joias, da mina ao varejo. Os membros do RJC se comprometem e são auditados de forma independente frente ao código de práticas do RJC — um padrão internacional de práticas comerciais responsáveis para diamantes, pedras preciosas coloridas e metais do grupo da prata, do ouro e da platina.

O RJC é ISEAL Code Compliant. Nosso sistema foi avaliado de forma independente frente aos códigos de boas práticas da ISEAL — uma estrutura reconhecida globalmente para sistemas de sustentabilidade eficazes e confiáveis. Para mais informações, visite isealalliance.org, que também é membro da United Nations Global Compact (UNGC) desde 2009.

Para mais informações sobre os membros, certificados e padrões do RJC, acesse www.responsiblejewellery.com e conecte-se conosco no LinkedIn, Twitter e Facebook.

MAIS INFORMAÇÕES

CONTATO PARA RELAÇÕES PÚBLICAS DA HONEST: Katie Manderson +44 7917 030387

RJC COMMUNICATIONS CONTACT: Olivia Saunders-Smith +44 7399 608555

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1987074/RJC_Melanie_Grant.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1987075/RJC_Logo.jpg

FONTE The Responsible Jewellery Council

SOURCE The Responsible Jewellery Council