meliordesign von DG TAKANO präsentiert auf der Mailänder Designwoche 2024 eine japanische Zero-Waste-Agritechnologielösung zur Unterstützung von Europas Green Deal

- Bewältigung von Herausforderungen wie Wasserknappheit, Lebensmittelverschwendung und Stickstofffixierung -

DG TAKANO Co., Ltd. mit Sitz in Tokio, ein Designunternehmen, das sich der Lösung sozialer und ökologischer Herausforderungen verschrieben hat, wird seine neue Marke „meliordesign" erstmals auf der Mailänder Designwoche 2024 vorstellen, die vom 16. bis 21. April 2024 unter stattfindet.

Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108046/202403077688/_prw_PI1fl_ub0XGuFG.png

Das Flaggschiff von DG TAKANO, die extrem wassersparende Düse „Bubble90", reduziert den Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Wasserhähnen um bis zu 95 % und erhöht gleichzeitig die Reinigungsleistung. Mit einem Marktanteil von 80 % im japanischen Gaststättengewerbe und 50 % im Supermarktbereich sparen die Nutzer gemeinsam jedes Jahr das Äquivalent des monatlichen Wasserverbrauchs der Stadt Osaka ein (*1). Die neue Marke „meliordesign" des Unternehmens, die mit dem weltweit ersten selbstreinigenden Geschirr die Zukunft des Haushalts bahnt. Seit seiner Gründung wurde das Unternehmen nicht nur mit einer Reihe von Auszeichnungen geehrt (*2), sondern auch für ein Programm der japanischen Regierung zur Förderung künftiger Einhorn-Start-ups ausgewählt (*3).

Das Unternehmen wird sein bahnbrechendes landwirtschaftliches Zero-Waste-Kreislaufsystem auf der Mailänder Designwoche 2024 vorstellen. Diese End-to-End-Lösung wandelt 100 % des Grauwassers und der Lebensmittelabfälle in nützliche Nährstoffe um, die die lokale, nachhaltige Landwirtschaft versorgen. Das Konzept befasst sich mit den wichtigsten Umweltproblemen unserer Zeit, von Wasserknappheit und Lebensmittelverschwendung bis hin zu Meeresverschmutzung und CO2-Emissionen. Darüber hinaus wird das schnell wachsende Thema der Stickstofffixierung auf bestmögliche Weise behandelt: Durch den vollständigen Verzicht auf chemische Düngemittel wird der Stickstoffkreislauf wieder in Gang gesetzt.

Bild von meliordesigns VON TISCH ZU TISCH: Landwirtschaftliches Zero-Waste-Kreislaufsystem: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108046/202403077688/_prw_PI2fl_PeO1kcM6.jpg

Es wird empfohlen, dass jeder, der ein Geschäftspartner sein kann, um das Projekt von meliordesign zu beschleunigen, sein Ökosystem zu implementieren oder seine Idee zu verbreiten, das Unternehmen kontaktieren sollte.

Ausstellungsübersicht

Zeitraum: 16. April - 21. April 2024

Veranstaltungsort: Superstudio Piu (via Tortona27 Milano)

https://www.superdesignshow.com

Informationen:

https://meliordesign.com/

https://meliordesign.com/pages/milandesignweek2024

Anmerkungen:

(*1) Die Einwohnerzahl von Osaka City ist so groß wie die von Rom in Italien und Chicago in den USA. Die Zahlen basieren auf internen Daten.

(*2) Das Unternehmen wurde vom METI für „J -Startups 2019" ausgewählt.

(*3) Das Unternehmen wurde von der Monozukuri Nippon Conference und Nikkan Kogyo Shimbun mit dem Super Monozukuri Innovative Parts and Components Award ausgezeichnet (2009). Masaaki Takano wurde von Nikkei Business (2019) zu einem der "50 einflussreichsten Menschen Japans" ernannt. Das Unternehmen gewann den Großen Preis für Energieeinsparung, der vom Energy Conservation Center, Japan (2023), gesponsert wurde.