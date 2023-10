Melissa L. Gilliam est nommée 11e présidente de l'université de Boston

La doyenne de l'Université de l'État de l'Ohio, médecin et universitaire, apporte à l'Université de Boston (BU) sa passion pour les arts et les sciences humaines ainsi que deux décennies de leadership dans l'enseignement supérieur

BOSTON, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'Université de Boston a annoncé aujourd'hui que Melissa L. Gilliam, vice-présidente exécutive et doyenne de l'Université de l'État de l'Ohio et éminente éducatrice, universitaire, chercheuse scientifique et médecin, sera la 11e présidente de l'Université de Boston. Elle prendra ses fonctions le 1er juillet 2024.

Dr. Melissa L. Gilliam will be Boston University's 11th President.

Leadeuse nationale en matière de recrutement d'enseignants et de réussite des étudiants et championne de la diversité et de l'inclusion, Mme Gilliam est également professeur d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie ; ses travaux portent sur le développement d'interventions visant à promouvoir la santé et le bien-être des adolescents. Au-delà de sa formation en sciences et en médecine, Mme Gilliam, qui a étudié la littérature anglaise à Yale et la philosophie et la politique à Oxford, explique qu'elle a été élevée dans le respect de l'importance sociétale des arts et de la culture. Son père, Sam Gilliam, aujourd'hui décédé, était un peintre abstrait pionnier, connu pour sa carrière marquée par l'expérimentation et l'innovation permanentes. Sa mère, Dorothy Gilliam, était une journaliste d'avant-garde et la première femme noire à avoir été embauchée par le Washington Post. Ses parents lui ont inculqué une curiosité intellectuelle et une conviction profonde de l'importance de l'engagement civique et du service public.

La ville de Boston et son université seront un terrain familier pour Mme Gilliam. Diplômée de l'école de médecine de Harvard, elle a collaboré avec des chercheurs de l'école de santé publique de la BU dans le cadre d'un projet visant à mieux comprendre la santé des personnes âgées en Équateur.

« Je suis très heureuse de constater à quel point l'Université de Boston s'implique pour la ville et à quel point l'engagement est une des caractéristiques de la BU », a déclaré le Dr Gilliam. « J'ai hâte d'entendre ce que les gens ont à dire, d'apprendre d'eux et de les écouter. C'est en écoutant, en collaborant et en responsabilisant les autres que je dirige. C'est la meilleure façon de gérer les grandes organisations, de faire en sorte que chacun soit enthousiaste, engagé et responsabilisé et qu'il fasse plus que ce qu'il pense être capable de faire. Cette philosophie est au cœur de la gouvernance partagée, une composante essentielle d'une université florissante. »

Mme Gilliam succède à Robert A. Brown, qui a été le 10e président de l'Université de Boston de 2005 jusqu'à son départ cet été. Au cours de son mandat de 18 ans, l'université a quadruplé sa dotation, ouvert ses portes à un corps étudiant plus diversifié et s'est imposée comme une institution privée de recherche urbaine de premier plan et un leader mondial dans la lutte contre les maladies infectieuses. Kenneth Freeman, président par intérim de l'université depuis le départ de Brown, restera en poste jusqu'à l'entrée en fonction de Mme Gilliam en juillet et l'aidera à prendre ses fonctions au printemps.

Sa nomination vient couronner une recherche qui a duré plus d'un an et donné lieu à près de 400 candidatures du monde entier. Des centaines d'étudiants, d'enseignants, de membres du personnel et d'anciens élèves ont participé au processus en faisant part des caractéristiques et des qualifications qu'ils espéraient trouver chez leur prochain président. Ces informations ont contribué à l'élaboration d'un profil présidentiel et guidé les travaux du comité de recherche présidentiel, composé de 16 personnes. Le conseil d'administration de l'université a voté mercredi pour entériner la nomination de Mme Gilliam.

« Le fait que nous ayons pu attirer des candidats aussi qualifiés et dotés de capacités aussi importantes témoigne des réalisations et de la dynamique de l'Université de Boston », a déclaré Ahmass Fakahany, président du conseil d'administration de l'université de Boston. « Nous nous trouvons à un tournant incroyable ; nous avons gagné le droit de rêver en grand et de réaliser le potentiel de cette université. Le recrutement du Dr Melissa Gilliam est un grand pas dans cette direction. »

Pour en savoir plus, lisez l'article publié dans BU Today L'université de Boston nomme Melissa L. Gilliam 11e présidente .

