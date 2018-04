Melonenproduzent Fyffes Honduras wird durch Fair Trade USA zertifiziert

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Fyffes, da das Unternehmen für seine honduranischen Melonen eine Fair-Trade-Zertifizierung anstrebt", erwähnt Nathalie Marin Gest, Director of Produce & Floral bei Fair Trade USA, in der Pressemitteilung. „Wir freuen uns, dass wir mithelfen können, dieses Produkt zu vermarkten, wodurch die Arbeiter von Suragroh eine nachhaltige Lebensgrundlage für ihre Familien und Gemeinschaften aufbauen können."

Der Zertifizierungsprozess umfasste eine eingehende Fair-Trade-Beurteilung sowie ein strenges Fair-Trade-Audit durch einen unabhängigen Auditor. Das internationale Managementsystem von Suragroh erstellt Richtlinien für die Implementierung und Überwachung von landwirtschaftlichen Produktionsstandards auf seinen Betrieben, die jährlich mehr als drei Millionen Kisten mit Melonen in die USA exportieren, wodurch das Unternehmen ein wichtiger Lieferant für US-Verbraucher ist.

Suragroh hat weitere wichtige Zertifizierungen erhalten, darunter PrimusGFSI bezüglich Nahrungsmittelsicherheit und C-TPAT bezüglich Risikobeurteilung. Das Unternehmen hat sich ebenfalls den Sedex Members Ethical Trade Audits (SMETA) bezüglich Beschäftigungs- und Umweltstandards unterzogen. Zudem hält Suragroh verschiedene Standards ein, die von Kunden auferlegt wurden.

„Als sozial verantwortliche Unternehmen setzen sich Suragroh und Fyffes im Rahmen von nachhaltigen Geschäftspraktiken für das Wohlbefinden der Arbeiter und deren Gemeinschaften ein und bleiben dadurch den Kernwerten beider Unternehmen treu", sagte Enda Walsh, President of Fyffes Inc. „Die Zertifizierung von Faire Trade USA ist eine weitere Anerkennung der Best Practices von Suragroh und dürfte die Kundenbeziehungen des Unternehmens weiter stärken, wodurch wir den US-Verbrauchern weiterhin hochwertige, nachhaltig produzierte honduranische Melonen anbieten können."

Über uns

Fyffes Limited ist ein führender internationaler Importeur und Vertreiber von hochwertigen Früchten und Pilzen mit Sitz in Dublin, Irland. Das Unternehmen Fyffes kann 2018 sein 130-jähriges Jubiläum feiern und ist somit die älteste Fruchtmarke der Welt. Fyffes betreibt Handels-, Landwirtschafts- und Exportaktivitäten in Europa sowie Nord-, Zentral- und Südamerika mit seit langem etablierten Handelsbeziehungen mit Erzeugergruppen in Zentral- und Südamerika. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens umfassen die Bereiche Produktion, Beschaffung, Versand, Reifung, Verteilung und Marketing von Bananen, Ananas, Melonen und Pilzen. Dass wir uns gegenüber den Grundsätzen der Unternehmensverantwortung verpflichten, ist ein zentraler Bestandteil der Marke Fyffes. Sie wurde denn auch mit zahlreichen internationalen Zertifizierungen für Best Practices in sozialen, ökologischen und allgemeinen Nachhaltigkeitsthemen ausgezeichnet. Fyffes ist der größte Importeur von Bananen und der führende Vermarkter von Bio- und Fairtrade-Bananen in Europa sowie der Importeur mit der weltweit höchsten Anzahl an Global G.A.P. zertifizierten Produktionspartnern. Fyffes ist seit 2017 eine Tochtergesellschaft von Sumitomo Corporation. (www.fyffes.com)

SOURCE Fyffes

Related Links

http://www.fyffes.com