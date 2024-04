MELTING POINT FÊTE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE

Melting Point Solutions est devenu un acteur de confiance sur le marché intermédiaire inférieur pour les ventes secondaires de LP. Après avoir conseillé plus de 8 milliards de dollars de transactions secondaires pour plus de 200 clients distincts au cours de la dernière décennie, Melting Point reste optimiste quant aux perspectives du marché secondaire pour les intérêts des LP dans un avenir proche.

SAN FRANCISCO, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Melting Point Solutions, une société de conseil spécialisée dans le marché secondaire, a publié un rapport intitulé Ten Years — Reflections, Review and Prognosis (Dix ans : réflexions, examen et pronostic) à l'occasion du dixième anniversaire de sa création. Vous pouvez consulter le rapport ICI .

Depuis sa création en avril 2014, Melting Point a conseillé la vente sur le marché secondaire de plus de 1 400 participations dans des fonds d'investissement alternatifs pour plus de 200 clients distincts, dont un grand nombre de manière récurrente. Avec un accent particulier sur le conseil sur le marché secondaire, Melting Point se concentre sur les solutions de liquidité pilotées par les LP. Grâce à son processus de découverte des prix basé sur les enchères, Melting Point a conçu son approche de maximisation des prix de manière à ce qu'elle soit la moins contraignante possible pour ses clients. Par conséquent, Melting Point est devenu un acteur dominant sur le marché intermédiaire inférieur pour les ventes secondaires des LP.

Raphael Haas, fondateur et directeur général, a déclaré : « Le marché secondaire a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et, grâce à l'amélioration continue de nos processus, à un modèle d'entreprise sans conflit entièrement aligné sur nos clients ainsi qu'à une culture d'excellence, nous avons conseillé plus de 8 milliards de dollars de transactions depuis la création de l'entreprise. Bien que la taille moyenne de nos transactions soit maintenant près de sept fois plus importante qu'en 2014, nous ne nous écartons pas de notre objectif qui est d'obtenir le meilleur résultat possible pour nos clients, indépendamment de leur taille ou de leur type. Nous sommes reconnaissants d'avoir bénéficié de la confiance d'un si grand nombre de propriétaires et de gestionnaires de portefeuilles d'intérêts de LP. »

Jose Dios, directeur général et responsable du bureau de New York, a ajouté : « La demande du marché secondaire pour la plupart des intérêts LP n'a jamais été aussi forte et, avec un accent particulier sur le marché inférieur et intermédiaire, Melting Point offre un point d'accès efficace et qui permet de maximiser les prix pour les vendeurs de toutes tailles. »

Avec des bureaux à San Francisco et à New York, Melting Point Solutions est une société de conseil sur le marché secondaire qui fournit des solutions de liquidité anonymes, efficaces et transparentes aux propriétaires et aux gestionnaires d'intérêts dans des fonds d'investissement alternatifs. Melting Point est dirigé par une équipe de cadres chevronnés possédant collectivement plus de 100 ans d'expérience sur les marchés privés. Pour en savoir plus sur Melting Point, veuillez consulter le site : www.MeltingPointSolutions.com .

Toutes les opérations sur titres effectuées par Melting Point sont réalisées uniquement par l'intermédiaire de Kidron Capital Securities LLC, membre de la FINRA et de la SIPC. Le personnel de Melting Point Solutions sont des représentants enregistrés de Kidron Capital.