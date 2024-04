MELTING POINT VIERT TIENJARIG BESTAAN

Melting Point Solutions is uitgegroeid tot een betrouwbare speler in de lagere middenmarkt voor secundaire LP-verkoop. Melting Point heeft de afgelopen tien jaar aan ruim 200 discrete klanten advies verleend bij secundaire transacties ter waarde van meer dan $ 8 miljard en blijft de vooruitzichten voor de secundaire markt in LP-belangen voor de nabije toekomst positief inschatten.

SAN FRANCISCO, 19 april 2024 /PRNewswire/ -- Melting Point Solutions, een adviesbureau voor de secundaire markt, heeft het rapport Ten Years - Reflections, Review and Prognosis uitgebracht, ter ere van de 10e verjaardag van de oprichting van de firma. Het rapport is te vinden HIER.

Sinds de oprichting in april 2014 heeft Melting Point geadviseerd bij de verkoop op de secundaire markt van meer dan 1.400 belangen in alternatieve beleggingsfondsen voor ruim 200 discrete klanten, waarvan velen op herhaalde basis. Melting Point concentreert zich uitsluitend op advies voor de secundaire markt, waarbij het LP-geleide liquiditeitsoplossingen centraal stelt. Met zijn op veilingen gebaseerde proces voor prijsontdekking heeft Melting Point zijn aanpak voor maximale prijsvorming zo ontworpen dat deze zo weinig mogelijk wrijving met zich meebrengt voor zijn klanten. Hierdoor is Melting Point uitgegroeid tot een dominante speler in de lagere middenmarkt voor secundaire LP-verkoop.

Raphael Haas, oprichter en CEO, zegt: "Er is de afgelopen tien jaar veel veranderd op de secundaire markt. Dankzij onze voortdurende procesverbetering, een conflictvrij bedrijfsmodel dat volledig is afgestemd op onze klanten en een cultuur van uitmuntendheid, hebben we sinds onze oprichting geadviseerd over transacties ter waarde van meer dan $ 8 miljard. Hoewel onze gemiddelde transactieomvang nu bijna 7 keer zo groot is als in 2014, wijken we niet af van onze doelstelling om het beste resultaat voor onze klanten te behalen, ongeacht de omvang of het type. We zijn dankbaar dat zoveel eigenaren en beheerders van portefeuilles met LP-belangen ons dit hebben toevertrouwd."

Jose Dios, algemeen directeur en hoofd van het kantoor in New York, voegt hieraan toe: "Nog nooit is de vraag naar de meeste LP-belangen op de secundaire markt zo sterk geweest. Met een bijzondere focus op de lagere en middenmarkt, biedt Melting Point een efficiënt en prijsmaximaliserend toegangspunt voor verkopers van elke omvang."

Over Melting Point Solutions:

Met kantoren in San Francisco en New York is Melting Point Solutions een adviesbureau voor de secundaire markt dat anonieme, efficiënte en transparante liquiditeitsoplossingen biedt voor eigenaars en beheerders van belangen in alternatieve beleggingsfondsen. Melting Point wordt geleid door een senior team met samen meer dan 100 jaar ervaring op de particuliere markt. Ga voor meer informatie over Melting Point naar www.MeltingPointSolutions.com.

Alle effectentransacties die door Melting Point worden uitgevoerd, verlopen uitsluitend via Kidron Capital Securities LLC, lid van FINRA, SIPC. Medewerkers van Melting Point Solutions zijn geregistreerde vertegenwoordigers van Kidron Capital.

