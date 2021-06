Menarini annonce de nouvelles données cliniques sur SEL24/MEN1703 issues de l'essai DIAMOND-01

DIAMOND-01 (CLI24-001 ; identifiant clinicaltrials.gov NCT03008187) est le premier essai de phase I/II sur l'homme avec escalade de dose et expansion de cohorte de SEL24/MEN1703, un double inhibiteur de PIM/FLT3, premier de sa catégorie, disponible par voie orale, dont Menarini détient la licence de Ryvu Therapeutics et qui est actuellement étudié en monothérapie pour le traitement de patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA).

Dans la partie avec escalade de la dose de l'essai DIAMOND-01, SEL24/MEN1703 a démontré un profil d'innocuité gérable jusqu'à la dose recommandée (DR) de 125 mg/jour, ainsi que des preuves initiales d'activité anti-leucémique en monothérapie.

Les données présentées sur les affiches de l'ASCO et de l'EHA concernent les patients recrutés dans la phase II pendant la partie avec expansion de cohorte de l'étude, confirmant le profil d'innocuité gérable du médicament à la DR et montrant une efficacité préliminaire en monothérapie dans la LMA récidivante/réfractaire, en particulier chez les patients présentant une maladie mutante de l'IDH, naïve ou précédemment exposée aux inhibiteurs de l'IDH. Ces résultats justifient une étude plus approfondie de SEL24/MEN1703 dans la LMA, avec la possibilité de se concentrer sur le sous-ensemble muté IDH.

« Nous sommes ravis de partager les résultats encourageants de SEL24/MEN1703 dans le traitement des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë », a déclaré Dirk Laurent, docteur en médecine, Global Therapeutic Area Head – Oncology (chef du service thérapeutique international - oncologie) chez Menarini Ricerche, la division R&D du Groupe Menarini. « Les données, qui seront présentées sur nos affiches lors des réunions annuelles de l'ASCO et de l'EHA, justifient fortement la poursuite du développement clinique, y compris la possibilité de se concentrer sur un sous-ensemble de patients défini sur le plan moléculaire. Cet accomplissement reflète notre engagement constant à améliorer la vie des patients atteints de cancers difficiles à traiter et souligne la valeur de notre approche de l'oncologie de précision. »

Détails de l'affiche de l'ASCO

Résultats actualisés de l'essai DIAMOND-01 (CLI24-001) : une étude de phase I/II du SEL24/MEN1703, un inhibiteur de kinase double PIM/FLT3, premier de sa catégorie, dans la leucémie myéloïde aiguë.

Sujet : Hémopathies malignes - leucémie, syndromes myélodysplasiques et allotransplantation

Code résumé : 7023, Présentation par affiche

Détails de l'affiche de l'EHA

Résultats de l'essai DIAMOND-01 (CLI24-001) : Première étude chez l'homme de SEL24/MEN1703, un inhibiteur de kinase double PIM/FLT3, chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë

Sujet : Leucémie myéloïde aiguë - Clinique

Code résumé : EP455, Présentation par affiche

À propos de SEL24/MEN1703

SEL24/MEN1703 est un double inhibiteur de PIM/FLT3, premier de sa catégorie, disponible par voie orale, dont la licence a été accordée à Menarini par Ryvu Therapeutics. Il s'agit d'un composé expérimental, non approuvé pour une utilisation par les autorités réglementaires, actuellement évalué dans le cadre de l'essai DIAMOND-01 (CLI24-001 ; identifiant clinicaltrials.gov NCT03008187) pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë.

À propos de Menarini en oncologie

Chez Menarini, nous comprenons que l'espoir des patients d'une vie meilleure est inextricablement lié aux progrès de la recherche scientifique et médicale - c'est ce qui nous fait avancer.

Menarini Ricerche, la division du Groupe Menarini dédiée à la R&D, œuvre avec un ferme engagement pour la recherche et le développement en oncologie, et se concentre à la fois sur les aspects thérapeutiques et diagnostiques. Nous investissons dans le développement de la médecine de précision grâce à notre pipeline de médicaments expérimentaux, qui comprend à la fois des petites molécules et des produits biologiques étudiés pour le traitement des tumeurs hématologiques et solides. Nous sommes également engagés dans le développement de technologies innovantes pour la détection et l'analyse des cellules tumorales circulantes grâce au travail de Menarini Silicon Biosystems.

L'acquisition de Stemline Therapeutics, une société biopharmaceutique basée à New York, a marqué l'entrée du Groupe Menarini sur le marché américain de l'oncologie biopharmaceutique et, avec l'accord de licence conclu avec Radius Health, a renforcé le portefeuille d'oncologie de Menarini avec l'ajout d'actifs au stade commercial et clinique.

Pour tout complément d'information sur le pipeline de Menarini, veuillez consulter la page dédiée sur notre site Internet à l'adresse https://www.menarini.com/en-us/innovation-research/our-pipeline-and-products

À propos de Menarini

Le Groupe Menarini est une société de diagnostics et pharmaceutique internationale de premier plan, avec un chiffre d'affaires de 3,793 milliards d'euros et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques présentant d'importants besoins non satisfaits avec des produits pour la cardiologie, la gastro-entérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Comptant 18 sites de production et 10 centres de recherche et développement, les produits de Menarini sont disponibles dans 140 pays. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.menarini.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1345630/DIAMOND_1_Logo.jpg

SOURCE Menarini Ricerche