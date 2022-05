Menarini inaugura nova sede regional em Dubai, Emirados Árabes Unidos

A inauguração atraiu a participação de dignitários influentes da área da saúde, mais notavelmente, S. Ex.ª o Dr. Amin Hussain Al Amiri , subsecretário assistente de política de saúde pública e licenciamento do Ministério da Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes Unidos; S. Ex.ª Nicola Lener , embaixador da Itália nos Emirados Árabes Unidos, além de executivos de alto nível da equipe global do Menarini, como o Dr. Luca Lastrucci , diretor geral do grupo, Dr. Ugur Bingol , presidente da região do Oriente Médio, Turquia e África e o Dr. Basel Thaher , diretor regional para o Oriente Médio e diretor geral para o Oriente Médio e África.

Elcin Barker Ergun, CEO e membro da diretoria do Grupo Menarini, disse: "O dia de hoje marca um momento histórico conforme inauguramos nossos escritórios regionais em Dubai, um ponto de inflexão importante, para aumentar significativamente nossa presença e nosso portfólio no Oriente Médio. Como uma empresa familiar de 135 anos, esperamos atender a um número muito maior de pacientes no Oriente Médio nos próximos anos com nosso sólido compromisso com a qualidade."

Luca Lastrucci, diretor geral do Grupo Menarini, comentou: "A inauguração de hoje de nossa sede para a região do Oriente Médio e África em Dubai é um marco significativo para nossa empresa conforme expandimos nossos investimentos nessa região. Nossa presença em um centro farmacêutico de liderança como Dubai fortalecerá os recursos do Menarini e melhorará o acesso do mercado na entrega de produtos inovadores nas áreas de doenças cardiovasculares, gastrointestinais e inflamatórias." Lastrucci acrescentou: "O governo dos Emirados Árabes Unidos demonstrou suporte absoluto para investimentos em farmacoeconomia por meio da sua sólida infraestrutura comercial e instalações impressionantes. Consideramos esse suporte como um passo vital na direção certa para o Menarini e continuaremos a trabalhar lado a lado com o governo dos Emirados Árabes Unidos para elevar os padrões da saúde e apoiar o bem-estar das comunidades nos Emirados Árabes Unidos e em outros lugares."

Ao comentar sobre a nova inauguração regional do Menarini estar perfeitamente alinhada com a estratégia industrial de Dubai para 2030, o Dr. Ali Al Sayed, diretor do departamento de serviços farmacêuticos da Autoridade de Saúde de Dubai,disse: "Um objetivo decisivo da estratégia de Dubai para 2030 é ser um centro global para negócios com base em conhecimento, sustentabilidade e focados em inovação. O Menarini tem um longo histórico em pesquisa médica e será um forte colaborador para essa estratégia visionária. Juntos, compartilhamos a visão abrangente da saúde de Dubai de posicionar Dubai como o principal destino para o conhecimento, educação e treinamento em saúde."

Presente em 140 países com mais de 17 mil funcionários, a nova sede regional do Menarini em Dubai será orientada pelos valores profundamente enraizados do Menarini de ser focado no paciente, centrado nas pessoas e comprometido com a qualidade, integridade e responsabilidade. Este importante marco serve como uma prova da missão contínua do Menarini de curar doenças em escala global e priorizar a saúde do paciente acima de tudo.

Sobre o Menarini

O Grupo Menarini é uma empresa internacional líder em produtos farmacêuticos e diagnósticos, com faturamento superior a USD 4 bilhões e mais de 17 mil funcionários. O Menarini se dedica a áreas terapêuticas com grandes necessidades não atendidas, com produtos para cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, doenças infecciosas, diabetologia, inflamação e analgesia. Com 18 unidades de produção e nove centros de pesquisa e desenvolvimento, os produtos do Menarini estão disponíveis em 140 países. Para mais informações, acesse www.menarini.com.

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

