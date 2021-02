Menarini Silicon Biosystems annonce le lancement de sa ligne de produits CellMag™ offrant une capture Gold Standard abordable des cellules tumorales circulantes

CELLMAG – une approche simple, manuelle et économique pour l'enrichissement et la coloration de cellules extrêmement rares

BOLOGNE, Italie, et HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvanie, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, pionnier de la biopsie liquide et des technologies monocellulaires, annonce aujourd'hui le lancement de sa ligne de produits innovante CellMag pour l'enrichissement et la coloration manuels de cellules tumorales circulantes (CTC) rares. Cette nouvelle ligne de produits, composée de la trousse CellMag CTC Epithelial Cell, d'un outil magnétique et de consommables, ouvrira l'accès à tous les laboratoires de biopsie liquide et de CTC à un système manuel utilisant la même technologie ferrofluide offerte par l'étalon or dans ce domaine, le système CELLSEARCH.

Cette technologie facile d'emploi offre aux chercheurs qui travaillent sur des projets translationnels un outil fiable pour étudier la biologie hétérogène des CTCs, dont la présence dans le sang a été associée à un pronostic péjoratif dans les carcinomes métastatiques[1].

En dépit des différentes méthodes disponibles pour capturer les CTCs, seule les informations tirée des CTCs qui ont été capturées par la technologie ferrofluide CELLSEARCH ont démontré la robustesse de leur valeur clinique dans des contextes varies[1]. Les laboratoires de recherche apprécieront la commodité, la simplicité et le prix abordable de CellMag. Les chercheurs peuvent analyser et caractériser les CTCs enrichies d'un point de vue moléculaire avec un haut niveau de spécificité, obtenant ainsi des renseignements précieux sur la progression et la dissémination de certaines tumeurs dans l'organisme. "CellMag est un système manuel pour la capture et l'enrichissement de CTCs faisant appel à la technologie établie des ferrofluides. Parfaitement adaptée à nos besoins en matière de recherche, elle offre une version manuelle de la plateforme CELLSEARCH de référence" commente le Dr. Catherine Alix-Panabières, Professeure Associée et Directrice du Laboratoire des Cellules Circulantes Humaines Rares (LCCRH) du Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, France.

La trousse CellMag CTC Epithelial Cell permet aux centres de recherche, qui se concentrent sur les biopsies liquides, de conduire, selon des procédures standardisées et bien établies, l'enrichissement et la coloration immunomagnétiques de CTCs du sang périphérique, avec une haute spécificité. Après la sélection positive des cellules enrichies, réalisée en capturant les cellules au moyen de ferrofluides marqués par des anticorps dirigés contre l'antigène (EpCAM), la procédure de coloration produit des cellules qui sont prêtes à être dénombrées, isolées et analysées en aval. L'étape finale du tri des cellules peut être assurée au moyen du système DEPArray ou d'autres applications aval, par exemple la cytométrie de flux, la microscopie en fluorescence ou des analyses moléculaires ou phénotypiques.

Pour Fabio Piazzalunga, président et directeur général de Menarini Silicon Biosystems : "Notre ligne de produits manuels CellMag permet à tous les laboratoires de biopsie liquide et de CTCs d'obtenir un haut degré de spécificité dans l'enrichissement et la coloration de cellules, en tirant parti de la technologie ferrofluide CELLSEARCH établie. Avec cette solution simple et standardisée, nous sommes déterminés à aider les chercheurs à approfondir leur compréhension scientifique et améliorer leur connaissance médicale des maladies humaines."

La ligne de produits CellMag sera étoffée dans les mois qui viennent pour proposer une série de trousses supplémentaires pour l'enrichissement d'autres types cellulaires rares.

A propos de CELLMAG™

CELLMAG est uniquement réservé à la recherche – il n'est pas destiné à être utilisé pour les procédures diagnostiques. Cette ligne de produits permet l'enrichissement et la coloration de cellules de manière hautement spécifique et standardisée. Les cellules capturées grâce à la technologie CellMag sont comparables à celles capturées avec le système CELLTRACKS® AUTOPREP®. La ligne de produits se compose d'une trousse Epithelial CTC, pour l'enrichissement de CTC EpCAM-positives à base de ferrofluides, d'un outil magnétique et de consommables. Ce procédé implique une phase de préparation de l'échantillon, suivie de la séparation magnétique, lavage, perméabilisation et coloration des CTCs.

Pour de plus amples informations sur la ligne de produits CELLMAG, veuillez consulter le site www.siliconbiosystems.com/cellmag

A propos de Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems propose des technologies et des solutions innovantes pour cellules rares qui donnent aux chercheurs l'accès à une résolution inégalée dans l'étude des cellules et leur caractérisation moléculaire.

Menarini Silicon Biosystems , basé à Bologne, en Italie, et à Huntingdon Valley, Pennsylvanie, aux USA, est une filiale à cent pour cent du Groupe Menarini, une multinationale pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique ayant son siège social à Florence, en Italie, et comptant plus de 17.000 employés dans 140 pays.

Références



[1] Riethdorf S, O'Flaherty L, Hille C, Pantel K. Clinical applications of the CellSearch platform in cancer patients. Adv Drug Deliv Rev. 2018 fév 1;125:102-121. date d'édition : 10.1016/j.addr.2018.01.011. E-pub 2018 fév 2. PMID : 29355669.

