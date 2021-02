Menarini Silicon Biosystems kündigt die Markteinführung der CellMag™-Produktreihe an, die eine kostengünstige Aufnahme zirkulierender Tumorzellen nach dem Goldstandard bietet

CELLMAG – ein kosteneffizientes, manuelles und einfaches Konzept für die Anreicherung und Färbung von extrem seltenen Zellen

BOLOGNA, Italien, und HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvania, 16. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, ein Pionier im Bereich der Flüssigbiopsie- und Einzelzellen-Technologien, gab heute die Markteinführung seiner innovativen CellMag-Produktreihe für die manuelle Anreicherung und Färbung von seltenen zirkulierenden Tumorzellen (CTCs) bekannt. Diese neue Produktreihe, bestehend aus dem „CellMag CTC Ephitelial Cell Kit" (Set für zirkulierende epitheliale Tumorzellen), einem magnetischen Werkzeug und Verbrauchsmaterial, wird allen Flüssigbiopsie- und CTC-Laboren den Zugang zu einem manuellen System erlauben, das die gleiche Ferrofluid-Technologie verwendet, die auch das Goldstandard-CELLSEARCH-System bietet.

Diese benutzerfreundliche Technologie bietet Forschern, die an translationalen Projekten arbeiten, ein zuverlässiges Werkzeug für die Studie der heterogenen Biologie zirkulierender Tumorzellen (CTCs), deren Vorhandensein im Blut mit einer schlechten Prognose bei metastasierenden Karzinomen in Verbindung gebracht wird [1].

Zwar stehen verschiedene Verfahren zur Erfassung von zirkulierenden Tumorzellen (CTCs) zur Verfügung, jedoch zeigten nur die über CTCs gewonnenen Informationen, die mit der CELLSEARCH-Ferrofluid-Technologie erfasst wurden, einen stabilen klinischen Wert in unterschiedlichen Situationen[1]. Forschungslabore werden die Benutzerfreundlichkeit, die Einfachheit und Erschwinglichkeit von CellMag zu schätzen wissen. Forscher können angereicherte CTCs aus molekularer Sicht mit einem hohen Maß an Spezifizität analysieren und charakterisieren und so wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, wie bestimmte Tumore fortschreiten und sich im Körper ausbreiten. „CellMag ist ein manuelles System für die Erfassung und Anreicherung von CTCs unter Anwendung der etablierten Ferrofluid-Technologie. Es ist perfekt auf unsere Forschungsbedürfnisse zugeschnitten und bietet eine manuelle Version der Referenzplattform CELLSEARCH", sagt Dr. Catherine Alix-Panabières, außerordentliche Professorin und Direktorin des Labors für seltene zirkulierende menschliche Zellen (Laboratoire Cellules Circulantes Rares Humaines, LCCRH) am Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, Frankreich.

Mit dem CellMag CTC Ephitelial Cell Kit können Forschungszentren mit Fokus auf Flüssigbiopsien eine hochspezifische, etablierte und standardisierte immunomagnetische Anreicherung und Färbung von CTCs in peripherem Blut durchführen. Nach der positiven Selektion angereicherter Zellen, die mithilfe von Antikörper-markierten-Ferrofluiden sortiert wurden, deren Zielmolekül das Antigen EpCAM) ist, liefert das Färbungsverfahren Zellen, die bereit sind für die Zählung, Isolierung und Downstream-Analysen. Der letzte Schritt der Zellsortierung kann mit dem DEPArray-System oder anderen Downstream-Anwendungen wie etwa Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie oder Molekular- oder Phänotypanalysen erfolgen.

Fabio Piazzalunga, Vorstandsvorsitzender und CEO von Menarini Silicon Biosystems meint: „Mithilfe unserer manuellen CellMag-Produktreihe können alle Labore für Flüssigbiopsie und CTCs eine hohe Spezifizität bei der Anreicherung und Färbung von Zellen erreichen, unter Nutzung der Vorteile der etablierten CELLSEARCH-Ferrofluid-Technologie. Mit dieser einfachen und standardisierten Lösung engagieren wir uns dafür, Forscher bei der Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Verständnisses und der Verbesserung des medizinischen Wissens im Bezug auf Krankheiten zu unterstützen."

In den kommenden Monaten wird die CellMag-Produktreihe erweitert, um eine Reihe weiterer Kits für die Anreicherung anderer seltener Zelltypen anzubieten.

Über CELLMAG™

CELLMAG ist nur für Forschungszwecke (Research Use Only, RUO) bestimmt – nicht zur Verwendung in Diagnoseverfahren. Diese Produktreihe ermöglicht eine hochspezifische und standardisierte Zellanreicherung und -färbung. Die mit der CellMag-Technologie erfassten Zellen sind vergleichbar mit den Zellen, die mit dem CELLTRACKS®-AUTOPREP®-System erfasst werden. Die Produktreihe besteht aus einem Epithel-CTC-Kit für die EpCAM-positive CTC-Anreicherung auf Ferrofluidbasis, einem magnetischen Tool und Verbrauchsmaterialien. Das Verfahren umfasst eine Probenvorbereitungsphase, gefolgt von einer magnetischen Separierung von CTCs, dem Waschen der Probe, Permeabilisierung und Färbung.

Weitere Informationen zur CELLMAG-Produktreihe finden Sie unter www.siliconbiosystems.com/cellmag

Über Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems bietet einzigartige Technologien und Lösungen für seltene Zellen, die klinischen Forschern den Zugang zu einer beispiellosen Auflösung bei der Untersuchung von Zellen und ihrer molekularen Charakterisierung ermöglichen.

Menarini Silicon Biosystems mit Sitz in Bologna, Italien und in Huntingdon Valley, Pennsylvania, USA, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, einem multinationalen Pharma-, Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen mit Hauptsitz in Florenz, Italien, und beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter in 140 Ländern.

