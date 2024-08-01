Mercari通过开放其在日本的在线市场及其有史以来第一个实体零售店来扩大美国购物者的库存

购物者现在可以浏览和购买日本数百万卖家的独家在线商品，也可以前往洛杉矶商店，体验身临其境的转售和社区体验

加利福尼亚州帕洛阿尔托2024年8月1日 /美通社/ -- Mercari 是一个在线转售市场，为美国各地数百万人提供购物和销售新的和预先喜欢的商品，该市场今天宣布推出Mercari x Japan ，这是一种新产品，将为其日本市场上的数百万卖家提供直接库存渠道。

美国购物者现在可以探索Mercari x Japan ，并直接从日本浏览各种稀有和难以找到的商品，包括：

Mercari U.S.开放其在日本的在线市场

BAPE、BEAMS、Comme des Garçons、Hysteric Glamour和Seiko等品牌的女士和男士时装

丰富的运动鞋系列，包括Adidas、Asics、Converse、Nike等

一些最受欢迎品牌的女士手袋

来自乐高、Hello Kitty和Pokemon等品牌的各种顶级玩具

日本收藏品近年来在Mercari美国大受欢迎，包括漫画漫画（增长45 ％ ）、万代物品（增长100 ％ ）、三丽鸥（增长160 ％ ）和Sonny Angel ，其受欢迎程度呈指数级增长

Dragon Ball、Marvel、One Piece、Pokemon等品牌的稀有怀旧动作人偶

电子产品，如游戏系统、视频游戏、怀旧玩具以及任天堂、世嘉和索尼等品牌的配件

Mercari于2013年在日本成立，其愿景是创建一个真正的全球市场，并在一年后在美国推出。 如今， Mercari是时尚、玩具和收藏品、复古物品、家居用品等的首选转售市场。

Mercari美国首席执行官John Lagerling表示： "此次推出是我们首次将美国和日本市场连接起来，使美国购物者能够从日本数百万卖家处购买商品。" "当我们考虑转售的未来时，跨境购物是Mercari发展成为一个真正无缝的全球市场的自然下一步。 近年来，人们对日本时尚、玩具和收藏品的兴趣稳步增长，美元的强势使我们的客户能够直接从日本购买。"

美国买方在用英语浏览商品、提问和完成购物时，可以轻松购物。 Mercari还与国际交易行业领导者BEENOS集团合作，简化了运输流程。 从日本购买的所有商品将首先发送到BEENOS集团，在那里进行检验，准备国际装运，并在卖方发货日期后约两周直接交付给买方。 有关更多详细信息，请访问https://www.mercari.com/japandrops。

Mercari on Melrose ：沉浸式体验IRL

与此同时， Mercari在加利福尼亚州洛杉矶的Melrose Avenue开设了第一家实体零售店。 "Mercari on Melrose"提供引人入胜的转售和社区体验。 购物者可以在Mercari上找到各种流行和独特的时尚必需品，包括整个8月份从日本手中挑选的精选系列。 "Mercari on Melrose"为卖家提供了列出商品的空间、DIY课程和活动的专用空间、合作伙伴弹出式区域等。

"我们很高兴能为人们提供一个亲自体验Mercari魔力的地方，" Lagerling说。 "我们在梅尔罗斯的新商店让数百万顾客对我们市场的喜爱栩栩如生。 我们的目标是通过身临其境的店面和友好热情的服务，了解Mercari上提供的各种时尚产品，并激发转售的可能性。"

关于Mercari

Mercari是您的市场。 我们的平台为美国各地数百万人提供购物和销售不再使用的商品的服务。 Mercari不断创新，使交易更轻松，从家庭认证到在线支付和运输的改进。 Mercari在美国的下载量超过5000万次，每天新增40万个房源，让下一代能够改变他们的购物方式。 Mercari可以在应用商店下载，也可以通过www.mercari.com在线访问。

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