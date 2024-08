Mercari 在日本開放網上購物平台，並首次開設實體零售店，為美國買家擴充存貨

買家現可瀏覽和購買日本數百萬名賣家的獨家網上商品,或者前往洛杉磯商店體驗身歷其境的轉售與社群體驗

加利福尼亞州帕洛阿爾托2024年8月1日 /美通社/ -- 聯繫美國數百萬人購買和售賣新商品的網上轉售市場 Mercari 今天宣布推出 Mercari x Japan:一種新產品供應,讓買家接達日本市場上數百萬賣家的庫存。

美國買家現可探索 Mercari x Japan,並直接從日本瀏覽各種稀有和難以找到的商品,包括:

Mercari U.S. 開放在日本的網上市場

來自 BAPE、BEAMS、Comme des Garçons、Hysteric Glamour 和 Seiko 等品牌的女士和男士時尚衣飾

更廣泛的運動鞋選擇,包括 Adidas、Asics、Converse 和Nike 等等

來自一些最受歡迎品牌的女裝手袋

LEGO、Hello Kitty 和 Pokemon 等品牌的各種精品玩具

近年來,日本收藏品在美國美國美國的受歡迎程度大幅增長,包括漫畫(上升 45%)、Bandai 產品(上升 100%)、Sanrio(上升 160%)和 Sonny Angel 的人氣激增

的人氣激增 來自龍珠、Marvel、海賊王、Pokemon 等品牌的稀有懷舊動作人物

電子產品例如遊戲系統、電子遊戲、懷舊玩具以及來自任天堂、Sega 和 Sony 等品牌的配件

Mercari 於 2013 年在日本成立,旨在建立真正的全球市場,僅一年後在美國推出。如今,Mercari 是時尚、玩具和收藏品、古董精品、家居用品等的首選轉售市場。

Mercari U.S. 行政總裁 John Lagerling 表示:「這次推出,是我們首次連接美國和日本市場,使美國買家能夠從日本數百萬賣家那裡購買商品。」「當我們思考轉售的未來時,讓 Mercari 演變為真正無縫全球市場的下一步,自然是跨境購物。近年來,大眾對日本時尚、玩具和收藏品的興趣不斷增加,加上美元的強勢為客戶造就大好時機,能夠直接從日本購買。」

美國買家可以在英語介面中輕鬆購物、瀏覽商品、提出問題並完成購物。Mercari 還與國際交易行業領導者 BEENOS 集團合作,簡化運輸程序。從日本購買的所有商品,將首先運送到至 BEENOS 集團進行檢查、準備國際運輸,並在賣家出貨日起計兩星期左右,直送買家手中。更多詳細資訊,請瀏覽 https://www.mercari.com/japandrops。

Mercari on Melrose:沉浸式體驗 IRL

與此同時,Mercari 正在加利福尼亞州洛杉磯梅爾羅斯大道開設了其第一家實體零售店。「Mercari on Melrose」提供引人入勝的轉售和社區體驗。買家可以在 Mercari 發現各種受歡迎和獨特的時尚必備品,包括在 8 月份從日本精心挑選的精選系列。「Mercari on Melrose」提供讓賣家列出商品的空間、用於 DIY 課程和活動的專用空間,合作拍檔快閃店等。

Lagerling 說:「我們很高興能為人們提供一個親身體驗 Mercari 迷人之處的地方,在 Melrose 上的新商店,讓數百萬客戶對我們的市場愛不釋手。我們的目標是,透過身臨其境的店面和親切友好的服務,以展現 Mercari 上的各種時尚選擇,讓人們思考轉售的可能性。

Mercari 簡介

Mercari 是您的市場。我們的平台連接了美國各地數百萬人購買和售賣不再使用的商品。Mercari 不斷進行創新,使交易更容易,從在家身份驗證到網上支付和運輸的改進。Mercari 在美國有超過 5,000 萬次下載,每天新增 40 萬筆商品清單,讓下一代有能力改變其購物方式。Mercari 可在應用程式商店下載,或在網上透過 www.mercari.com 接達。

傳媒聯絡

[email protected]

Mercari