Mercari 在日本開放網上購物平台，並首次開設實體零售店，為美國買家擴充存貨

News provided by

Mercari

Aug 01, 2024, 13:50 ET

買家現可瀏覽和購買日本數百萬名賣家的獨家網上商品，或者前往洛杉磯商店體驗身歷其境的轉售與社群體驗

加利福尼亞州帕洛阿爾托2024年8月1日 /美通社/ -- 聯繫美國數百萬人購買和售賣新商品的網上轉售市場 Mercari 今天宣布推出 Mercari x Japan：一種新產品供應，讓買家接達日本市場上數百萬賣家的庫存。

美國買家現可探索 Mercari x Japan，並直接從日本瀏覽各種稀有和難以找到的商品，包括：

Continue Reading
Mercari U.S. 開放在日本的網上市場
Mercari U.S. 開放在日本的網上市場

  • 來自 BAPE、BEAMS、Comme des Garçons、Hysteric Glamour 和 Seiko 等品牌的女士和男士時尚衣飾
  • 更廣泛的運動鞋選擇，包括 Adidas、Asics、Converse 和Nike 等等
  • 來自一些最受歡迎品牌的女裝手袋
  • LEGO、Hello Kitty 和 Pokemon 等品牌的各種精品玩具
  • 近年來，日本收藏品在美國美國美國的受歡迎程度大幅增長，包括漫畫（上升 45%）、Bandai 產品（上升 100%）、Sanrio（上升 160%）和 Sonny Angel 的人氣激增
  • 來自龍珠、Marvel、海賊王、Pokemon 等品牌的稀有懷舊動作人物
  • 電子產品例如遊戲系統、電子遊戲、懷舊玩具以及來自任天堂、Sega 和 Sony 等品牌的配件

Mercari 於 2013 年在日本成立，旨在建立真正的全球市場，僅一年後在美國推出。如今，Mercari 是時尚、玩具和收藏品、古董精品、家居用品等的首選轉售市場。

Mercari U.S. 行政總裁 John Lagerling 表示：「這次推出，是我們首次連接美國和日本市場，使美國買家能夠從日本數百萬賣家那裡購買商品。」「當我們思考轉售的未來時，讓 Mercari 演變為真正無縫全球市場的下一步，自然是跨境購物。近年來，大眾對日本時尚、玩具和收藏品的興趣不斷增加，加上美元的強勢為客戶造就大好時機，能夠直接從日本購買。」

美國買家可以在英語介面中輕鬆購物、瀏覽商品、提出問題並完成購物。Mercari 還與國際交易行業領導者 BEENOS 集團合作，簡化運輸程序。從日本購買的所有商品，將首先運送到至 BEENOS 集團進行檢查、準備國際運輸，並在賣家出貨日起計兩星期左右，直送買家手中。更多詳細資訊，請瀏覽 https://www.mercari.com/japandrops

Mercari on Melrose：沉浸式體驗 IRL
與此同時，Mercari 正在加利福尼亞州洛杉磯梅爾羅斯大道開設了其第一家實體零售店。「Mercari on Melrose」提供引人入勝的轉售和社區體驗。買家可以在 Mercari 發現各種受歡迎和獨特的時尚必備品，包括在 8 月份從日本精心挑選的精選系列。「Mercari on Melrose」提供讓賣家列出商品的空間、用於 DIY 課程和活動的專用空間，合作拍檔快閃店等。

Lagerling 說：「我們很高興能為人們提供一個親身體驗 Mercari 迷人之處的地方，在 Melrose 上的新商店，讓數百萬客戶對我們的市場愛不釋手。我們的目標是，透過身臨其境的店面和親切友好的服務，以展現 Mercari 上的各種時尚選擇，讓人們思考轉售的可能性。

Mercari 簡介 
Mercari 是您的市場。我們的平台連接了美國各地數百萬人購買和售賣不再使用的商品。Mercari 不斷進行創新，使交易更容易，從在家身份驗證到網上支付和運輸的改進。Mercari 在美國有超過 5,000 萬次下載，每天新增 40 萬筆商品清單，讓下一代有能力改變其購物方式。Mercari 可在應用程式商店下載，或在網上透過 www.mercari.com 接達。

傳媒聯絡 
[email protected] 

Mercari

Also from this source

Mercari amplía el inventario para los compradores estadounidenses al abrir el acceso a su mercado en línea en Japón y a su primera tienda física minorista

Mercari amplía el inventario para los compradores estadounidenses al abrir el acceso a su mercado en línea en Japón y a su primera tienda física minorista

Mercari, el mercado de reventa en línea que conecta a millones de personas en todo Estados Unidos para comprar y vender artículos nuevos y preciados, ...
Mercari通过开放其在日本的在线市场及其有史以来第一个实体零售店来扩大美国购物者的库存

Mercari通过开放其在日本的在线市场及其有史以来第一个实体零售店来扩大美国购物者的库存

Mercari 是一个在线转售市场，为美国各地数百万人提供购物和销售新的和预先喜欢的商品，该市场今天宣布推出Mercari x Japan ，这是一种新产品，将为其日本市场上的数百万卖家提供直接库存渠道。 美国购物者现在可以探索Mercari x Japan...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Retail

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Fashion

Image1

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics