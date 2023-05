Mercedes-Benz Cars Operations baut auf eine Partnerschaft mit NavVis in der digitalen Transformation seiner virtuellen Fabriken

Plant View, eine Softwarelösung basierend auf NavVis IVION Enterprise, ermöglicht es, sich virtuell in einem digitalen Fabrikmodell zu bewegen und bietet zudem die Möglichkeit zur gemeinsamen Planung und zum Entwurf erster Konzepte.

Seit der Umstellung auf ein cloudbasiertes Modell im Jahr 2022 ist es möglich, mit externen Parteien zusammenzuarbeiten, was die Effizienz und Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung erhöht.

es möglich, mit externen Parteien zusammenzuarbeiten, was die Effizienz und Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung erhöht. Der Mercedes-Benz Konzern gehört zu unseren Partnern: In Zusammenarbeit mit NavVis erstellt Mercedes-Benz Cars Operations mit Hilfe der Plant View Software ein virtuelles Spiegelbild seines weltweiten Produktionsnetzwerks.

MÜNCHEN, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- NavVis ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Reality Capture und die Digitale Fabrik. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seiner Technologie Brücken zwischen der physischen und der digitalen Welt zu bauen, und zwar durch die digitale Bereitstellung von jederzeit verfügbaren Gebäudedaten. Das Produktangebot von NavVis umfasst die weltweit führende Reality-Capture-Lösung, die eine schnelle Digitalisierung von Gebäuden und Anlagen ermöglicht, sowie eine cloudbasierte Digital-Twin-Software für die Fertigungs- und Baubranche.

Mercedes Plant View based on NavVis IVION Enterprise, enabling virtual access to production facilities worldwide Enhanced productivity through collaboration between stakeholders Reality capture to bridge the gap between the physical and digital world

Die Mercedes-Benz Group AG kooperiert mit NavVis, einem führenden Anbieter von Reality-Capture- und Digital-Factory-Lösungen, um den Prozess der Digitalisierung des Produktionsnetzwerks weiter voranzutreiben und bestmögliche Voraussetzungen für eine weltweite, digitale Vernetzung zu schaffen.

Das Ziel der Partnerschaft ist es, alle Fabriken in Plant View virtuell zugänglich zu machen. Grundlage dafür ist die Softwarelösung NavVis IVION Enterprise, über die fotorealistische Panoramabilder, Grundrisse und Punktwolkendaten aus 3D-Scans bereitgestellt werden können. Nach der Umstellung auf ein Cloud-basiertes Modell können die Daten nicht nur von Mitarbeitenden von Mercedes-Benz, sondern auch von externen Parteien - etwa aus den Bereichen Planung, Montage oder Facility Management - genutzt werden, um Änderungen an der Produktionslinie zu simulieren oder um Möglichkeiten zur Prozessoptimierung zu identifizieren.

„Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produktionslinien, aber dazu muss man wissen, wie ein Werk derzeit aussieht", sagt Oliver Geißel, Leiter der Digitalisierung der Produktionsplanung bei Mercedes-Benz. „NavVis hat uns die Scantechnologie NavVis VLX zur Verfügung gestellt, um unsere Anlagen vollständig zu erfassen, und dann mit uns zusammengearbeitet, um die gesammelten Daten in Plant View bereitzustellen. Jetzt können unsere Beschäftigten und Partner durch die virtuelle Version des Werks navigieren und Aufgaben wie die Simulation neuer Layouts und die Optimierung des verfügbaren Raums ganz einfach von ihren Geräten aus durchführen - ohne jemals selbst einen Fuß in das Werk setzen zu müssen."

„Plant View und NavVis IVION kann man sich in etwa wie eine Karte vorstellen, nur eben für Fabriken - ganz ähnlich wie die, die man auch auf dem privaten Computer und Handy verwendet. Sie ist die erste Anlaufstelle für alle, die an der Fabrikplanung beteiligt sind. Man kann sich durch die Anlage navigieren, Messungen vornehmen, wichtige Stellen markieren und vieles mehr", fügt Dr. Felix Reinshagen, CEO und Mitbegründer von NavVis, hinzu. „Wir haben unsere eigene Software, NavVis IVION Enterprise, speziell auf die Bedürfnisse unseres Partners Mercedes zugeschnitten, um sie auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen."

Über NavVis

BUILD BETTER REALITY — Mit der innovativen Reality-Capture-Technologie von NavVis bauen Sie Brücken zwischen der realen und digitalen Welt! Wir liefern schnelle, zuverlässige 3D-Daten für Dienstleister und Unternehmen, die fotorealistische digitale Zwillinge von Gebäuden und Anlagen realisieren wollen. Lassen Sie Ihre digitale Fabrik Wirklichkeit werden mit unseren Digital Factory Solutions und steigern Sie die Produktivität, Agilität und Rentabilität Ihres Unternehmens. Neben dem Hauptsitz in München ist NavVis weltweit mit Niederlassungen in den USA, dem Vereinigten Königreich und China vertreten und betreut Kunden und Kundinnen aus der Vermessungs-, AEC- und Fertigungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.navvis.com/de.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

NavVis GmbH, Munich Office

Robert Stockmann, Head of Global Marketing

T: (+49) 89 7169 250 20

E: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2061734/NavVis_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069130/NavVis_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069131/NavVis_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069135/NavVis_3.jpg

SOURCE NavVis GmbH