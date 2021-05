Merck acelera aumento de escala de lipídios para atender à demanda da Covid-19

"Aproveitando a experiência de duas décadas no desenvolvimento e fabricação de lipídios de alta qualidade, desenvolvemos um processo proprietário para levar nosso novo produto de colesterol sintético, SAFC ® , ao mercado quase um ano antes", disse Andrew Bulpin, diretor de Soluções de Processos, Ciências da Vida da Merck. "Com a introdução de nosso novo produto de colesterol sintético, SAFC ® , aumentamos nossa capacidade em 50 vezes, ajudando os biofabricantes a levar terapias que salvam vidas a pacientes de forma mais rápida."

A Merck fabrica lipídios em Schaffhausen, Suíça; Darmstadt, Alemanha; e St. Louis, Missouri, EUA. Embora existam versões de colesterol derivado de animais e sintético disponíveis no mercado, o produto de colesterol sintético da Merck oferece alta pureza, escalabilidade e qualidade consistente.

Este lipídio neutro, utilizado em produtos comercializados, é mais de 99% puro, oferece alta consistência entre lotes e é escalável sob BPF comercial. A Merck é uma das poucas empresas no mundo com capacitação para produzir as quantidades necessárias para a fabricação de nanopartículas lipídicas e atender aos requisitos de qualidade para a terapêutica de mRNA.

O lançamento deste novo produto acompanha a aquisição da AmpTec, uma empresa de fabricação e desenvolvimento de contratos de mRNA sediada em Hamburgo, Alemanha. Ao combinar a tecnologia de mRNA baseada em PCR da AmpTec com a ampla experiência da Merck na fabricação de lipídios, a Merck pode oferecer uma oferta verdadeiramente integrada em toda a cadeia de valor do mRNA. A Merck conta com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e fabricação de lipídios de alta qualidade, seguindo processos BPF. A empresa oferece suporte regulatório em todas as fases de desenvolvimento clínico e comercialização, bem como profunda experiência analítica.

A Merck está colaborando com mais de 50 empresas para suportar seus esforços no desenvolvimento e produção de vacinas e tratamentos da Covid-19, oferecendo lipídios personalizados, bem como outras matérias-primas críticas, equipamentos de processamento e serviços utilizados na fabricação de medicamentos e vacinas de mRNA. No início de fevereiro de 2021, a empresa anunciou a extensão de sua parceria estratégica com a BioNTech para acelerar significativamente o fornecimento de lipídios de necessidade urgente e aumentar as quantidades a serem entregues até o final de 2021. Os lipídios serão utilizados para a produção da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech.

A empresa anunciou recentemente a incorporação de uma unidade de produção de montagem de uso único em seu centro de Ciências da Vida em Molsheim, França. A empresa também anunciou recentemente projetos de expansão em Darmstadt, Alemanha; Cork, Irlanda; Buchs, Suíça; Carlsbad, Califórnia; Madison, Wisconsin; Jaffrey, New Hampshire; e Danvers, Massachusetts. Nesta última unidade, a Merck está trabalhando para dobrar a capacidade de produção local de uso único até o final de 2021. Essas expansões fazem parte de um programa ambicioso de vários anos para aumentar a capacidade industrial e os recursos da Merck para suportar a crescente demanda global por medicamentos que salvam vidas e realizar contribuições significativas para a saúde pública.

