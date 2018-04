Merck ajuda a acelerar acesso global a vacinas de baixo custo

"A colaboração com o Jenner Institute facilitará o acesso a vacinas de baixo custo, além de aperfeiçoar a resposta global a surtos de doenças", conta Udit Batra, executivo-chefe de ciências biológicas e membro do conselho executivo da Merck. "A Merck está empenhada com a expansão do acesso a terapias medicamentosas avançadas, sobretudo em países de baixa e média renda. Junto com os nossos parceiros, demos forma à produção atual de vacinas e estamos ajudando a solucionar os problemas mais difíceis do futuro."

Em parceria com o Jenner Institute, será aperfeiçoado o processo de fabricação de vacinas tendo como vetor o adenovírus (um tipo de vírus de genoma de DNA) por meio de produtos, sistemas e tecnologias da Merck com uma solução de alimentação real. Ao aplicarem a tecnologia da Merck, os parceiros têm como objetivo desenvolver um processo de fabricação econômico e transferível que possa ser usado para acelerar o desenvolvimento e a produção de vacinas no mundo todo.

"A Merck é uma excelente parceira na melhoria dos nossos recursos para o desenvolvimento de vacinas contra o adenovírus, considerando que o processo recém-desenvolvido deve alcançar ou superar o nosso processo atual em termos de produtividade e pureza", observa Adrian Hill, diretor do Jenner Institute da Oxford University.

A cooperação deve resultar em um processo fechado que pode ser praticado em uma sala limpa a fim de minimizar a contaminação, observando os altos requisitos de segurança biológica para vetores virais.

"Essas melhorias devem ajudar a promover o desenvolvimento de medicamentos injetáveis de uso clínico destinados a ensaios clínicos e outras aplicações de pesquisa", acrescenta Hill.

Merck constrói fábrica de vacinas em Gana

Separadamente, a Merck está planejando a instalação de uma fábrica de vacinas em Gana para ajudar a superar os graves problemas de saúde pública em um continente que importa 99% das suas vacinas. Firmado recentemente entre a Merck e a Ridge Management Solutions, um memorando de entendimento oferece ao país a oportunidade de se tornar a primeira nação da África Subsaariana a ter uma instalação exclusivamente dedicada à fabricação de vacinas para uso em seres humanos.

"Queremos apoiar as economias emergentes compartilhando o nosso conhecimento, ajudando-as a otimizar processos de fabricação e apoiando a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de instalações locais", conclui Batra.

Para obter mais informações sobre como a Merck atua em cooperação com o setor de vacinas para superar as principais dificuldades de produção, visite www.merckmillipore.com/vaccines.

Sobre o Jenner Institute

O Jenner Institute foi fundado em novembro de 2005 para desenvolver vacinas inovadoras contra doenças graves de alcance global. Ele se caracteriza por ter como alvo enfermidades sofridas por seres humanos e animais de criação. Além disso, testa novas alternativas de vacinação paralelamente em diferentes espécies. Um tema importante é a pesquisa translacional, com o desenvolvimento e a avaliação de novas vacinas de forma rápida em fases iniciais de ensaios clínicos.

O instituto engloba as atividades de pesquisa de mais de 30 Investigadores Jenner, que lideram importantes grupos de pesquisa abrangendo pesquisa e desenvolvimento de vacinas de uso humano e veterinário. Juntos, os investigadores promovem uma das maiores atividades de pesquisa e desenvolvimento em vacinologia do setor sem fins lucrativos.

Graças ao investimento de diversos patrocinadores, os investigadores estão desenvolvendo novas candidatas a vacinas contra graves doenças infecciosas de alcance global. Novas vacinas contra malária, tuberculose e HIV estão atualmente em testes de campo em países em desenvolvimento. Também há pesquisas em andamento com vacinas contra febre aftosa, gripe aviária, tuberculose bovina e outras importantes causas de prejuízo econômico em animais de criação.

O instituto é uma parceria entre a Oxford University e o Pirbright Institute, e sucede o antigo Edward Jenner Institute for Vaccine Research. É apoiado pela Jenner Vaccine Foundation, uma instituição beneficente registrada no Reino Unido e assessorada pelo Conselho Consultivo Científico do Jenner Institute.

Sobre a Merck

A Merck é uma empresa de ciência e tecnologia líder em saúde, ciências biológicas e materiais de alto desempenho. Mais de 52 mil funcionários trabalham para desenvolver ainda mais tecnologias em prol da qualidade de vida, desde terapias biofarmacêuticas para o tratamento de câncer ou esclerose múltipla, passando por sistemas de última geração para pesquisas e produções científicas, até cristais líquidos para smartphones e televisores de LCD. Em 2017, a Merck teve um faturamento de € 15,3 bilhões em 66 países.

Fundada em 1668, a Merck é a mais antiga empresa de produtos químicos e farmacêuticos do mundo. A família fundadora continua sendo acionista majoritária do grupo empresarial de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck", exceto nos Estados Unidos e no Canadá, onde a empresa atua como EMD Serono, MilliporeSigma e EMD Performance Materials.

