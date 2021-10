Merck busca conquistar um recorde mundial do GUINNESS WORLD RECORDS™ na América Latina, no âmbito de sua campanha de conscientização sobre pré-diabetes

Com intuito de aumentar a conscientização sobre o pré-diabetes – condição que pode indicar grande probabilidade de ser evoluir para o diabetes tipo 2 no futuro –, a Merck, líder em ciência e tecnologia, promove ampla campanha na América Latina, alertando a população sobre a importância de manter os cuidados com a saúde mesmo com a pandemia.

"A pandemia trouxe diversos impactos na saúde dos indivíduos de forma geral, em especial na América Latina, muito impactada pelo Covid-19. Após longos meses em casa, muitos mudaram os hábitos, mas nem todos necessariamente para melhor. Dessa forma, mais do que nunca, se faz necessário reforçar a importância de voltarmos aos cuidados de rotina, check-ups e tudo aquilo que sabemos que pode prevenir doenças como o pré-diabetes, como alimentação adequada e atividade física", explica Augusto Grinspan, médico e Vice-Presidente Médico da Merck para América Latina.

O diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue utilizar adequadamente a insulina que produz. Já o termo pré-diabetes é usado quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não altos o suficiente para um diagnóstico de diabetes.1

Pensando nisso, a companhia alemã decidiu realizar uma grande mobilização por meio das redes e se uniu ao GUINNESS WORLD RECORDS para propor um recorde a ser estabelecido – 10 mil pessoas testadas para o risco de pré-diabetes/diabetes. A campanha na América Latina coloca à disposição uma ferramenta de teste online por meio das redes sociais, que permite aos interessados conhecer o risco de desenvolver o pré-diabetes – condição que pode ser imperceptível, já que não apresenta sintomas, mas ainda assim aumento o risco de doenças cardiovasculares.

Após algumas perguntas básicas, a plataforma avalia os fatores de risco dessa condição, como sobrepeso e obesidade; histórico familiar; histórico de diabetes gestacional; sedentarismo e hipertensão2. E informa se a pessoa tem risco baixo, levemente elevado, moderado, alto e muito alto de ter a condição.

Segundo estimativas da Federação Internacional do Diabetes (IDF), ao menos 31 milhões de pessoas na América Latina são diagnosticadas com o diabetes tipo 2. 3

Campanha nas redes visa aumentar conscientização e número de testados

A fim de impactar um grande número de pessoas na América Latina, entre os dias 25 a 1º de novembro, a campanha contará com ações nas redes sociais sob o mote "Um Recorde pela Saúde", disseminando informações importantes sobre os cuidados e a patologia a diferentes audiências, aumentando o número de testes e, o mais importante, a conscientização da condição. O teste pode ser acessado por: www.umrecordepelasaude.com.

"Estamos todos juntos nessa mobilização com o objetivo de conscientizar o maior número de pessoas possível e com isso chamar a atenção da população sobre o potencial risco de ter pré-diabetes ou diabetes tipo 2, que é uma doença que pode trazer sérias complicações", diz Augusto. "O pré-diabetes é uma espécie de alerta que o corpo nos dá para que possamos agir e evitarmos que a doença evolua", complementa.

Augusto avisa que após o resultado do teste "é recomendável consultar seu médico que poderá confirmar ou descartar a suspeita de risco de ter pré-diabetes e indicar a conduta a seguir, que pode ser desde simples mudanças no estilo de vida a iniciar um tratamento medicamentoso". "A pessoa também receberá orientações sobre mudanças no estilo de vida, incluindo alimentação saudável e exercícios, já que, no caso do pré-diabetes, esses hábitos são essenciais para a prevenção", completa.

Sem tratamento adequado, cerca de 25% das pessoas diagnosticadas com pré-diabetes progredirá para diabetes tipo 2 no período de 3 a 5 anos e até 70% dos indivíduos com pré-diabetes desenvolverão diabetes ao longo da vida5.

"É urgente que possamos aumentar a conscientização dessa condição que não é uma pré-doença, mas sim um estágio em que ainda podemos auxiliar os pacientes", conclui Augusto.

Sobre a Merck

A Merck é uma empresa líder em ciência e tecnologia em Saúde, Life Science e Electronics. Cerca de 58.000 colaboradores trabalham para fazer uma diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando maneiras de viver mais qualitativas e sustentáveis. Desde o avanço das tecnologias de edição de genes e a descoberta de maneiras únicas de tratar as doenças mais desafiadoras até a viabilização do uso da inteligência dos dispositivos, a Merck está presente. Em 2020, a Merck gerou vendas de € 17,5 bilhões em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável foram essenciais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. Foi assim que a empresa prosperou desde a sua fundação em 1668. A família fundadora continua sendo a proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca Merck, com exceção dos Estados Unidos e Canadá, onde os setores de negócios da Merck operam como EMD Serono na área da saúde, MilliporeSigma em ciências da vida e EMD Electronics. Para saber mais, acessewww.merck.com.br e siga-nos no Facebook (@grupomerckbrasil), Instagram (@merckbrasil) e LinkedIn (Merck Brasil).

Sobre o Guinness World Records

Qual é a ave de caça mais rápida da Europa? Foi essa a pergunta que inspirou a fundação do Guinness World Records em 1955. O que começou com a publicação de um único livro em um salão de ginástica, nos dias de hoje o GWR é uma marca multimídia global, com escritórios em Londres, Nova York, Miami, Pequim, Tóquio e Dubai. Atualmente, oferecemos conteúdo de classe mundial, não apenas em livros, mas também através de programas de televisão, redes sociais e eventos. Todos os anos, a nossa consultoria interna ajuda milhares de marcas, empresas e organizações a aproveitar o poder de quebrar recordes e entrega soluções de negócios e campanhas premiadas - engajando audiências, criando conteúdo cativante e compartilhável e contando histórias autênticas que geram impacto.

Para saber mais sobre a quebra de recordes para empresas, visite: https://www.guinnessworldrecords.com.br/business-marketing-solutions/

