Merck busca conquistar un récord mundial de GUINNESS WORLD RECORDS™ en América Latina, dentro del marco de su campaña sobre concientización de la prediabetes

Con el fin de crear concientización sobre la prediabetes, una condición que puede indicar una alta probabilidad de ser diagnosticado con diabetes en el futuro, Merck, líder en ciencia y tecnología, promueve una amplia campaña en América Latina, alertando a la población sobre la necesidad de mantener la atención médica a pesar de la pandemia.

"La pandemia tuvo mucho impacto en la salud de las personas en general, especialmente en América Latina, que fue fuertemente afectada por la Covid-19. Después de esos largos meses en casa, muchos han cambiado sus hábitos, pero no necesariamente para mejor. Por esta razón es necesario reforzar la importancia de restablecer los controles médicos de rutina y acciones como una adecuada nutrición y actividad física que sabemos pueden prevenir enfermedades como la prediabetes", explica Augusto Grinspan, MD y Vicepresidente de Medical Affairs de Merck para América Latina.

La diabetes es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no produce insulina o no puede utilizar adecuadamente la insulina que genera. El término prediabetes se usa cuando los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal pero aún no lo suficientemente altos para un diagnóstico de diabetes.1

Con esto en mente, la empresa alemana decidió realizar una gran movilización a través de las redes y se unió a GUINNESS WORLD RECORDS para desarrollar una actividad dentro de su campaña de concientización buscando batir un récord de 10,000 personas testeadas para determinar el riesgo de prediabetes/diabetes. La campaña en América Latina pone a disposición una herramienta de cuestionario online a través de las redes sociales, que permite a los interesados conocer cuál es su riesgo de padecer prediabetes, condición que puede ser imperceptible, ya que no presenta síntomas, pero que aún así, conlleva aumento de riesgo cardiovascular.

Después de algunas preguntas básicas, evaluando factores de riesgo mayores para la afección, como el sobrepeso y la obesidad; la historia familiar; el historial de diabetes gestacional; el estilo de vida sedentario y la hipertensión2, la plataforma indica si el riesgo es bajo, moderado, levemente alto, alto o muy alto.

Según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (FID), al menos 31 millones de personas en América Latina sufren de diabetes tipo 2.3.

La campaña en redes tiene como objetivo aumentar la conciencia y el número de personas que realicen el test de evaluación rápida

Con el fin de impactar a un gran número de personas en América Latina, entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, la campaña contará con acciones en las redes sociales bajo el lema "Un Récord para la Salud", difundiendo información importante sobre la enfermedad, métodos preventivos y de control, logrando así un aumento en el número de tests y, lo que es más importante, en el conocimiento de la enfermedad. El test se encuentra disponible en: www.unrecordporlasalud.com.

"Estamos todos juntos en esta movilización con el objetivo de concientizar al mayor número posible de personas y así llamar la atención de la población sobre el riesgo potencial de tener prediabetes o diabetes tipo 2, que es una enfermedad que puede traer graves complicaciones", dice Augusto. "La prediabetes es una especie de alerta que nos da el cuerpo para que podamos actuar y evitar que la enfermedad evolucione", añade.

Augusto advierte que tras el resultado del cuestionario "es recomendable que la persona que realizó el test de riesgo, consulte con su médico quién podrá confirmar o descartar la sospecha diagnóstica de prediabetes e indicar la conducta a seguir que pueden ser desde simples cambios de estilo de vida a iniciar un tratamiento farmacológico". "La persona también recibirá sugerencias sobre estilo de vida, incluida la alimentación saludable y el ejercicio, ya que, en el caso de la prediabetes, estos hábitos son fundamentales para la prevención", completa.

Sin tratamiento adecuado, aproximadamente el 25% de las personas diagnosticadas con prediabetes progresará a diabetes tipo 2 en un plazo de 3 a 5 años y hasta el 70% de las personas con prediabetes desarrollarán diabetes a lo largo de su vida. 5

"Es muy importante que podamos dar a conocer esta condición, que no es una pre-enfermedad, sino una etapa en lo que aún podemos ayudar a los pacientes que es un estado que antecede a la diabetes en lo que aún podemos ayudar a los pacientes", concluye Augusto.

