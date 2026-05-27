Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne choisit Veeva Vault CRM dans le monde entier

La gestion de la relation client (CRM) agentique avec des capacités sectorielles approfondies constitue une base commerciale pour l'avenir

BARCELONE, Espagne, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, a choisi Veeva Vault CRM pour toutes ses opérations dans le monde entier.

Merck KGaA, Darmstadt, Germany Selects Veeva Vault CRM Worldwide

« Nous continuons de travailler avec Veeva dans le cadre de nos initiatives numériques actuelles », a déclaré Michael Motz, directeur informatique Healthcare chez Merck KGaA. « Veeva Vault s'intègre dans notre écosystème plus large axé sur les données, en prenant en charge des processus cohérents et la connectivité des données à travers les fonctions, tout en permettant la flexibilité au fur et à mesure de l'évolution de notre modèle opérationnel. »

« Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est une entreprise scientifique et technologique de premier plan qui se consacre à la recherche et au développement de traitements pour des conditions médicales complexes, avec pour objectif de changer la vie de millions de patients », a déclaré Chris Moore, président de Veeva Europe. « Nous sommes honorés de poursuivre notre étroite collaboration avec l'activité soins de santé de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, avec Vault CRM permettant la centricité client et l'IA agentique directement intégrée dans les flux de travail. »

Vault CRM fait partie de la suite d'applications Veeva Vault CRM Suite qui constituent la base de l'exécution commerciale. Vault AI for CRM propose plusieurs agents d'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité commerciale.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, de l'IA, des données et des conseils. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 janvier 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 13 et 14), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :

Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems

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