Veeva annonce Falcon, une plateforme d'agents et des agents standards pour fournir un travail réalisé par des agents IA autonomes dans le développement de médicaments

Veeva Falcon fonctionne avec les applications cliniques, réglementaires et de sécurité de Veeva afin d'augmenter la vitesse et de réduire les coûts

PLEASANTON, Californie, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui Veeva Falcon, une plateforme d'agents IA et des agents prêts à l'emploi utilisés dans les principaux processus de développement de médicaments du secteur des sciences de la vie. Falcon est compatible avec les applications cliniques, réglementaires et de sécurité de Veeva Development Cloud pour réduire les coûts, augmenter la vitesse et maintenir la conformité pour les biopharmas de toutes tailles. Les premiers domaines d'intervention sont la réception et le contrôle de la qualité des documents du dossier principal des essais, la correspondance réglementaire avec les autorités sanitaires et le triage et la réception des dossiers de sécurité.

Veeva Falcon Agentic Labor for Drug Development

« Falcon représente une initiative majeure pour Veeva et notre première offre dans le domaine du travail agentique » déclare Peter Gassner, fondateur et PDG de Veeva Systems. « Je suis ravi de travailler en partenariat avec les clients et d'aider le secteur à réduire les coûts et à accélérer le développement des médicaments grâce à Falcon. »

Prévu pour une disponibilité auprès des premiers utilisateurs en novembre 2026, Falcon fait partie de Veeva AI, les solutions d'IA spécifiques à l'industrie de Veeva pour les sciences de la vie.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, de l'IA, des données et des conseils. Engagé en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 janvier 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 13 et 14), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :



Deivis Mercado

Veeva Systems

925-226-8821

[email protected]

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

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