Merck licencia a tecnologia de edição genética CRISPR para a Evotec

"Essa licença da CRISPR impulsionará importantes descobertas e testes de medicamentos e promete acelerar a pesquisa e permitir o desenvolvimento de novas terapias", disse Udit Batra, membro do conselho executivo da Merck e CEO de Ciências da Vida. "A Merck tem sido líder em inovação em edição genética há 15 anos e continua trabalhando com o setor e com o meio acadêmico para solucionar problemas complexos utilizando nossa tecnologia CRISPR patenteada, de forma ética e responsável."

A Evotec pretende utilizar o portfólio de propriedade intelectual da CRISPR da Merck para desenvolver análises elaboradas com precisão para determinar a biologia e a toxicidade de possíveis medicamentos durante o ciclo de desenvolvimento dos medicamentos.

"A Evotec está entusiasmada em dar continuidade à sua sólida parceria com a Merck por meio dessa licença para sua tecnologia inovadora CRISPR", disse Craig Johnstone, diretor de operações da Evotec. "Nossa visão e paixão pela inovação incluem o uso da tecnologia CRISPR para testar e aprimorar a eficácia de novos medicamentos que desenvolvemos para fornecer alívio a pacientes que sofrem de condições com tratamentos insatisfatórios em todo o mundo."

Essa nova licença reforça as colaborações anteriores entre a Merck e a Evotec. Em novembro de 2016, as empresas celebraram vários acordos que previam que a Evotec forneceria serviços de triagem utilizando os reagentes genéticos da Merck, inclusive as bibliotecas de shRNA e CRISPR. Combinando o acesso às bibliotecas de edição genética da Merck com a expertise em triagem da Evotec é possível adquirir mais rapidez para explorar e identificar novos medicamentos.

A Merck detém 20 patentes relacionadas à CRISPR em todo o mundo em métodos e composição, inclusive a tecnologia fundamental da CRISPR Cas9 para integração genética e células de mamíferos.

A Merck apoia a pesquisa com edição genética utilizando padrões legais e éticos com extremo cuidado. A empresa criou um Painel Consultor em Bioética independente e externo para fornecer orientação para pesquisas nas quais seus negócios estejam envolvidos, inclusive pesquisa ou uso de edição genética. A Merck definiu também uma posição operacional clara, levando em consideração questões científicas e sociais para informar sobre abordagens terapêuticas promissoras para uso em pesquisa e outras aplicações.

Todos os press releases da Merck são distribuídos por e-mail assim que são disponibilizados no website da Merck. Visite www.merckgroup.com/subscribe para se inscrever on-line, alterar suas escolhas ou interromper esse serviço.

Sobre a Merck

A Merck, uma das principais empresas de ciência e tecnologia, opera nas áreas de saúde, ciência da vida e materiais de alto desempenho. Cerca de 56.000 funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva nas vidas de milhões de pessoas, todos os dias, criando estilos de vida mais sustentáveis e com mais alegria. De tecnologias avançadas de edição genética e descoberta de maneiras únicas de tratar as doenças mais difíceis até a habilitação de inteligência de dispositivos, a Merck está em todos os lugares. Em 2018, a Merck gerou vendas de € 14,8 bilhões em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável têm sido essenciais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. Foi assim que a Merck prosperou desde sua fundação em 1668. A família fundadora continua sendo proprietária majoritária na empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais sobre o nome e a marca "Merck". As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde a empresa atua como EDM Serono na área de saúde, MilliproeSigma em ciência da vida e EMD Performance Materials.

Sobre a Evotec SE

A Evotec é uma aliança para descoberta de medicamentos e parceria de desenvolvimento focada no rápido progresso de abordagens inovadoras para produtos com empresas farmacêuticas e de biotecnologia líderes, acadêmicos, grupos de defesa de pacientes e de capital de risco. Operamos em todo o mundo e nossos mais de 2.800 funcionários fornecem soluções de desenvolvimento e descoberta de medicamentos independentes e integrados da mais alta qualidade. Cobrimos todas as atividades desde o alvo até a clínica para atender às necessidades do setor de inovação e eficiência na descoberta e desenvolvimento de medicamentos (EVT Execute). A empresa estabeleceu uma posição única ao reunir especialistas científicos de primeira linha e integrar tecnologias de ponta, bem como experiência e especialização substanciais em áreas terapêuticas importantes, incluindo doenças neurológicas, diabetes e complicações da diabetes, dor e inflamação, oncologia, doenças infecciosas, doenças respiratórias e fibrose. A Evotec construiu um amplo e profundo pipeline de aproximadamente 100 oportunidades de produtos de propriedade conjunta em estágios clínicos, pré-clínicos e de descoberta (EVT Innovate). A Evotec estabeleceu múltiplas alianças de longo prazo com parceiros como Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB e outros. Para obter mais informações, visite www.evotec.com e siga-nos no Twitter, @Evotec.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026664/Evotec_CRISPR.jpg

FONTE Merck

Related Links

http://www.merckgroup.com



SOURCE Merck