Merck licencia a tecnologia de integração fundacional CRISPR para a Promega

"Sob o acordo da licença, a Promega planeja utilizar nossa propriedade intelectual para desenvolver linhas de células editadas por CRISPR, que desempenham um papel importante na determinação da eficácia, toxicidade e desenvolvimento geral de medicamentos", disse Udit Batra, membro do conselho de administração e CEO da Merck, ciências da vida.

O acordo permitirá aos pesquisadores ler melhor os níveis fisiológicos e naturais da expressão da proteína, oferecendo um entendimento mais preciso do comportamento desta.

"A licença expande ainda mais o potencial da tecnologia CRISPR, e principalmente proporciona aos cientistas uma nova visão da atividade da célula natural", disse Bill Linton, presidente e CEO da Promega. "Essa é uma contribuição muito significativa para várias áreas da pesquisa aplicada em áreas como a da oncologia e da neurociência."

A Promega está desenvolvendo um portfólio de linhas de células exógenas (knock-in) da CRISPR em adição às solicitações personalizadas para satisfazer as demandas dos clientes estudando a dinâmica da proteína.

A Merck pretende continuar a aumentar seu portfólio de propriedade intelectual da CRISPR com tecnologias como as nickcases Cas9 emparelhadas, que reduzem os efeitos off-target e a proxy-CRISPR, que oferece aos pesquisadores opções experimentais adicionais para acelerar o desenvolvimento de medicamentos e o acesso a novas terapias.

A Merck possui globalmente 22 patentes relacionadas à tecnologia CRISPR abrangendo tanto os métodos como as composições, inclusive o uso fundamental da tecnologia CRISPR-Cas9 para a integração genética em células de mamíferos.

Como usuária e fornecedora da tecnologia de edição de genomas, a Merck oferece suporte à edição de genomas sob consideração atenta das normas éticas e legais. A empresa estabeleceu um painel consultivo de bioética externo e independente para proporcionar a orientação de pesquisas nas quais suas divisões estejam envolvidas, incluindo a pesquisa ou a utilização de edição de genomas. A Merck definiu também uma posição operacional clara quanto às questões científicas e societais que informa abordagens terapêuticas promissoras para o uso em pesquisas e aplicações.

Sobre a Promega

A Promega Corporation é líder no fornecimento de soluções inovadoras e suporte técnico para o setor de ciências da vida. Os 4.000 produtos da empresa possibilitam que cientistas desenvolvam globalmente seu conhecimento em genômica, proteômica, análise celular, descoberta de drogas e identificação humana. Fundada em 1978, a empresa está sediada em Madison, Wisconsin, com filiais em 16 países e mais de 50 distribuidoras. Para mais informações sobre a Promega acesse www.promega.com.

Sobre a Merck

A Merck, uma empresa líder em ciência e tecnologia, opera nas áreas de saúde, ciências da vida e materiais de desempenho. Cerca de 56.000 funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva no dia a dia de milhões de pessoas, criando maneiras mais alegres e sustentáveis de viver. A Merck está em todo o lugar: desde o avanço nas tecnologias de edição de genes e a descoberta de maneiras únicas de tratar as doenças mais complexas até a capacitação da inteligência de dispositivos. Em 2018, a Merck gerou vendas no valor de 14,8 bilhões de euros em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável têm sido fundamentais para os progressos tecnológicos e científicos da Merck. Foi assim que a empresa cresceu desde sua fundação em 1668. A família fundadora continua a ser a proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck". As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá onde unidades da empresa atuam como EMD Serono no setor de saúde, MilliporeSigma na área de ciências da vida e EMD Performance Materials.

