Merck ouvre son plus grand centre de collaboration M Lab™ à Shanghai

« Avec l'essor du secteur pharmaceutique en Asie et une plus grande attention portée sur les nouvelles pharmacothérapies, nous constatons la croissance de la recherche et développement sur les traitements d'avant-garde, y compris les thérapies cellulaires et géniques en Chine », a déclaré Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Life Science. « Notre centre de collaboration M Lab™ propose des solutions sur mesure et des services qui permettent aux entreprises biopharmaceutiques et biologiques d'améliorer leur processus, de la découverte et du développement des médicaments à leur fabrication, ce qui permet de réduire les coûts et d'accélérer la mise sur le marché. »

D'une surface d'environ 10.000 m2, le nouveau laboratoire du centre de collaboration M Lab™ de Merck est situé à Pudong, au cœur de la communauté des sciences et de la recherche biomédicales de Shanghai.

Le nouveau centre de collaboration M Lab™ de Shanghai propose des solutions sur mesure, destinées à la communauté chinoise des sciences de la vie, afin de faire avancer la mise au point de médicaments. Il intègre un laboratoire pilote et des laboratoires de soutien au développement de processus, qui offrent un espace de laboratoire non-BPF (bonnes pratiques de fabrication) où les fabricants de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques peuvent explorer des idées, apprendre des techniques innovantes et travailler aux côtés des scientifiques et ingénieurs de l'entreprise, dans le but de répondre aux défis critiques de développement des processus et de production. Les clients peuvent participer à des démonstrations de produits, des formations pratiques, des cours officiels et des expériences sur le biotraitement, et peuvent appliquer les meilleures pratiques et de nouvelles approches pour mettre au point, optimiser et mettre à l'échelle les processus et simplifier le transfert mondial de technologies.

Les clients pourront également exploiter les offres de Merck suivantes :

Logiciel de gestion de laboratoire : cette plateforme numérique permet aux scientifiques d'améliorer l'efficacité et les processus en automatisant les flux de travail et en connectant les instruments de laboratoire dans le Cloud. Le logiciel centralise les données de recherche et permet aux chercheurs de ne plus avoir à transférer et documenter les données à la main, dans le but d'augmenter la productivité et de leur permettre d'éviter des erreurs coûteuses.

: cette plateforme numérique permet aux scientifiques d'améliorer l'efficacité et les processus en automatisant les flux de travail et en connectant les instruments de laboratoire dans le Cloud. Le logiciel centralise les données de recherche et permet aux chercheurs de ne plus avoir à transférer et documenter les données à la main, dans le but d'augmenter la productivité et de leur permettre d'éviter des erreurs coûteuses. Installations sur mesure pour milieux de cultures cellulaires : des milieux de culture cellulaire sont mis au point dans ces installations ; ils sont utilisés dans la production de produits biopharmaceutiques et seront employés pour la production pilote non BPF.

des milieux de culture cellulaire sont mis au point dans ces installations ; ils sont utilisés dans la production de produits biopharmaceutiques et seront employés pour la production pilote non BPF. Installations pour formes de doses solides : ces installations permettent de garantir que les formes en comprimés, capsules ou poudre contiennent des excipients de grande qualité et des ingrédients pharmaceutiques actifs. Ces installations permettront d'accompagner les clients en Chine et dans le monde entier.

De plus, le centre hébergera une nouvelle installation de solutions intégrales en matière de production BPF BioReliance®, qui offrira des services d'organisation de la production en sous-traitance aux clients en Chine et dans la région Asie-Pacifique.

En tant qu'innovateur leader dans le secteur pharmaceutique et biopharmaceutique, Merck s'engage à jouer un rôle actif dans la transformation de la Chine en une économie axée sur l'innovation. Par le biais de ce nouveau centre, Merck coopérera avec les clients locaux et régionaux afin d'améliorer la qualité et la sécurité des médicaments et d'assurer la formation et le transfert de connaissances.

