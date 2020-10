Merck realiza Cerimônia de Celebração da Conclusão de sua Nova Fábrica de Produção de Membranas

"Como uma companhia de ciência e tecnologia, queremos pavimentar o caminho de novas terapias e contribuir para a melhoria das vidas dos pacientes em volta do mundo. Com este centro de produção estrategicamente importante para o nosso setor de Life Science, estamos investindo em uma tecnologia futura, capacitando crescimento adicional e criando novos empregos em nossas sedes globais da empresa", disse Stefan Oschmann, presidente da Diretoria Executiva e CEO da Merck.

Chris Ross, CEO interino de Life Science, acrescentou: "Como um provedor de soluções e ferramentas de Life Science líder mundial, nós desempenhamos um papel decisivo no mercado emergente de membranas biofarmacêuticas. Este investimento aumenta a nossa capacidade de fabricação de membranas e permite maior diversificação da cadeia de abastecimento. Este investimento comprova também o nosso compromisso com o desenvolvimento da produção para novas terapias e o nosso suporte para trazer importantes medicamentos para o mercado."

Acredita-se que essa nova fábrica de produção de membrana vai gerar 55 novos empregos. A construção começou em março deste ano e sua finalização está esperada para 2022, quando haverá a validação e comercialização do processo de produção em 2022. A nova fábrica de membrana, contando com quatro andares, alojará os equipamentos de moldagem da membrana de imersão, laboratórios de controle de qualidade e escritórios.

As membranas Millipore Express® da Merck serão fabricadas em um novo centro em Darmstadt, depois processadas nos filtros para a produção farmacêutica no aparelho apropriado presente no Centro de Excelência em Jaffrey, New Hampshire, EUA.

Com mais de 50 anos de experiência em filtração estéril, a Merck é um líder industrial, fornecedor do portfólio mais abrangente de produtos, serviços e testes para a produção biofarmacêutica. As membranas Millipore Express® e membranas Durapore® estão sendo produzidas atualmente no Centro de Excelência para a produção de membrana em Cork, Irlanda. O Centro de Ciências da Merck em Cork continua sendo um centro de produção indispensável na rede global da empresa.

Sobre a Merck

A Merck, uma companhia líder de tecnologia e ciência, opera em Healthcare, Life Science e Performance Materials. Cerca de 56.000 funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando caminhos mais sustentáveis e uma vida com mais alegria. Desde tecnologias avançadas de edição de gene e a descoberta de modos originais para tratar as doenças mais difíceis até a capacitação de inteligência para dispositivos – a empresa está em todo lugar. Em 2019, a Merck gerou vendas de 16,2 bilhões de Euros em 66 países.

A exploração científica e empreendimento responsável foram fundamentais para os avanços científicos e tecnológicos da Merck. Dessa forma, a Merck tem prosperado desde a sua fundação em 1668. A família fundadora continua a proprietária maioritária, estando as outras cotas disponíveis na bolsa de valores. A Merck retém os direitos globais do nome e marca da Merck. As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde os setores comerciais da Merck operam como EMD Serono em Healthcare, MilliporeSigma em Life Science e Performance Materials EMD.

