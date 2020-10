Merck célèbre la cérémonie d'inauguration de sa nouvelle usine de production de membranes

« En tant que société scientifique et technologique, nous voulons ouvrir la voie à de nouvelles thérapies et contribuer à améliorer la vie des patients dans le monde entier. Avec cette installation de production d'importance stratégique pour notre secteur des sciences de la vie, nous investissons dans une technologie d'avenir, permettant une croissance supplémentaire et créant de nouveaux emplois au siège mondial de notre société », a déclaré Stefan Oschmann, président du conseil d'administration et PDG de Merck.

Chris Ross, PDG par intérim de l'entreprise des sciences de la vie, a ajouté : « En tant que leader mondial dans le domaine des outils et des solutions pour les sciences de la vie, nous jouons un rôle essentiel sur le marché croissant des membranes biopharmaceutiques. Cet investissement augmente notre capacité de fabrication de membranes et permet une plus grande diversification de la chaîne d'approvisionnement. Cela démontre également notre engagement à faire progresser la production de nouvelles thérapies et notre soutien à la mise sur le marché de médicaments importants. »

La nouvelle usine de production de membranes devrait créer environ 55 nouveaux emplois. La construction a commencé en mars de cette année et devrait être achevée en 2022, suivie de la validation du processus de production et de la commercialisation. La nouvelle usine de membranes de quatre étages abritera des équipements de coulée de membranes par immersion, des laboratoires de contrôle qualité et des bureaux.

Les membranes Millipore Express® de Merck seront fabriquées dans la nouvelle usine de Darmstadt, puis transformées en filtres pour la production pharmaceutique dans le centre d'excellence de la société à Jaffrey, New Hampshire, aux États-Unis.

Avec plus de 50 ans d'expérience dans la filtration stérile, Merck est un leader de l'industrie, fournissant le portefeuille le plus complet de produits, de services et de tests pour la fabrication biopharmaceutique. Les membranes Millipore Express® et Durapore® sont produites aujourd'hui au Centre d'excellence pour la fabrication de membranes à Cork, en Irlande. Le Merck Life Science Center de Cork reste une installation de fabrication essentielle au sein du réseau mondial de la société.

À propos de Merck

Merck, une entreprise leader dans le domaine de la science et de la technologie, opère dans les secteurs des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 56 000 employés travaillent chaque jour à améliorer la vie de millions de personnes en créant des modes de vie plus joyeux et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition génétique, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus difficiles ou de permettre l'intelligence des appareils : la société est partout. En 2019, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable ont été la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice reste l'actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d'activité de Merck sont EMD Serono dans les soins de santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie et EMD Performance Materials.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1308804/Merck_membrane_manufacturing_image.jpg

SOURCE Merck