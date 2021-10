Merck termina nova unidade de fabricação de desenvolvimento de vetores virais mediante contrato para terapias genéticas

Essa é a segunda instalação baseada em Carlsbad, na Califórnia, para atender clientes de terapia celular e genética impulsionados pela rápida adoção do setor de terapias virais baseadas em vetores. As duas instalações, juntas, contam com 30 salas limpas para dar suporte a todos os aspectos da fabricação, desde produções pequenas até produções clínicas e comerciais em larga escala. A nova instalação utiliza tecnologia de suspensão de ponta para permitir a fabricação escalável e econômica.

"Continuamos a investir na solução dos desafios de desenvolvimento e fabricação de terapias celulares e genéticas, trabalhando lado a lado com desenvolvedores de medicamentos para industrializar, ampliar e acelerar o passo para oferecer tratamentos aos pacientes", acrescentou Heinzel.

A ampliação da instalação de Carlsbad contribui para a ambição da empresa de acelerar o crescimento por meio de investimentos nas "Big 3", incluindo a unidade de negócios de soluções de processo no setor comercial de ciências da vida como um importante impulsionador.

A Merck provou seu sucesso na execução comercial e regulatória global como uma das primeiras CDMOs a receber aprovação da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA, a FDA, e da Agência Europeia de Medicamentos para a fabricação de vetores virais. Com quase 30 anos de experiência em terapias celulares e genéticas, a Merck oferece serviços únicos de CDMO, simplificada como uma única fornecedora altamente experiente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1657600/Merck_Carlsbad.jpg

FONTE Merck

SOURCE Merck