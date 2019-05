Merck une-se ao programa TRANSVAC2 para promover o desenvolvimento e a fabricação de vacinas

"A participação nesse projeto é uma extensão natural do nosso foco duradouro na aceleração do desenvolvimento e fabricação de vacinas", disse Udit Batra, membro do conselho de administração da Merck e CEO da divisão de ciências da vida. "Através da iniciativa TRANSVAC2, nós podemos oferecer nossa especialização no desenvolvimento e pesquisa de vacinas nesse campo criticamente importante."

Fundado pela Comissão Europeia (European Commission - EC), o programa TRANSVAC2 existe em parte para acelerar o desenvolvimento de vacinas aprimorando o treinamento e a pesquisa de vacinas na Europa, e incrementando a sustentabilidade dos projetos de vacinas da EC ao implementar uma infraestrutura de pesquisas permanente para o desenvolvimento inicial de vacinas. A Merck está entre uma lista de colaboradores que se unem ao programa TRANSVAC2.

Como parte do programa, a Merck oferecerá um módulo de treinamento com a duração de dois dias em 2019 e 2021 e receberá os interessados, selecionados pelo painel de seleção do curso TRANSVAC2, no recém-inaugurado Centro de Colaboração M Lab™ da Merck em Molsheim, na França. Os participantes experimentarão processos simulados de laboratório que os ajudarão a adquirir as habilidades fundamentais necessárias para o desenvolvimento do processo e os familiarizarão com um ambiente de uso único.

O foco da Merck, encontrar maneiras efetivas de acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas, inclui o trabalho colaborativo com importantes indústrias e institutos de pesquisas para introduzir tecnologias novas para o desenvolvimento do setor global de vacinas. Para essa iniciativa, a Merck está utilizando sua especialização interna em fabricação e conhecimentos do processo de vacinas e vetores virais.

Sobre a Merck

A Merck, uma empresa líder em ciência e tecnologia, opera nas áreas de saúde, ciências da vida e materiais de alto desempenho. Cerca de 52.000 funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva no dia a dia de milhões de pessoas através da criação de maneiras de viver mais alegres e mais sustentáveis. Desde o avanço nas tecnologias de edição de genes e a descoberta de formas exclusivas de tratar as doenças mais complexas até a habilitação de inteligência em dispositivos, a Merck está presente em todos os lugares. Em 2018, a empresa gerou vendas no valor de €14,8 bilhões em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável têm sido fundamentais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. É assim que a Merck prospera desde sua fundação em 1668. A família fundadora continua a ser a proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck". As únicas exceções estão nos Estados Unidos e no Canadá, onde os setores da empresa operam como EMD Serono na área de cuidados da saúde, MilliporeSigma na área de ciências da vida e EMD Performance Materials.

FONTE Merck

