Merck utilise l'édition génique dans l'étude des bactéries intestinales au profit des enfants souffrant de malnutrition

DARMSTADT, Allemagne, 16 mai 2018 /PRNewswire/ -- Merck, une société leader dans le domaine des sciences et de la technologie, chef de file de l'édition génique, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec l'Université Washington de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, qui pourrait conduire à l'optimisation des compléments alimentaires afin de restaurer une communauté microbienne intestinale saine (microbiome).

Cette collaboration, qui durera deux ans, emploiera la technologie d'édition génique CRISPR de Merck dans les études de recherche menées par le Dr Jeffrey Gordon de la Faculté de médecine de l'Université Washington. La recherche vise à déterminer les différences qui existent entre les communautés bactériennes intestinales chez les enfants en bonne santé et ceux souffrant de malnutrition, et à identifier les bactéries intestinales saines qui sont essentielles pour soutenir une croissance saine. À partir de là, les approches nutritionnelles pour restaurer un microbiome normal pourront être développées et optimisées, alors que les interventions nutritionnelles à ce jour ont échoué à résoudre ce problème.

« Le développement du microbiome intestinal est perturbé chez les enfants souffrant de malnutrition sévère, qui se retrouvent alors avec des communautés immatures par rapport aux enfants en bonne santé », a déclaré Udit Batra, membre du comité de direction de Merck et PDG de Life Science. « Notre collaboration avec le principal expert dans l'étude du microbiome humain, le Dr Jeffrey Gordon, sera axée sur la façon de réparer et de reconstituer un microbiome normal chez les enfants sous-alimentés. Grâce à notre technologie d'édition génique fondamentale, nous continuerons de former des collaborations avec la communauté scientifique mondiale afin d'explorer la façon de développer de nouveaux traitements enthousiasmants pour de nombreuses maladies. »

Les ciseaux génétiques CRISPR ont révélé de nouvelles possibilités en médecine et en biotechnologie. De la même manière qu'un programme de traitement de texte qui recherche, supprime et remplace des mots ou des lettres, ces complexes ARN/protéines CRISPR recherchent certaines séquences de l'ADN dans une cellule, les coupent et permettent à la cellule de coller de nouvelles informations d'ADN. Merck, avec le groupe du Dr Gordon, utilisera ses ciseaux génétiques CRISPR dans cette collaboration pour modifier la séquence d'ADN dans les microbes cultivés à partir d'échantillons de microbiome intestinal humain. Les résultats aideront les chercheurs à obtenir de nouvelles informations essentielles concernant les fonctions des microbes et les besoins nutritionnels.

« Notre objectif commun est d'appliquer la technologie d'édition génique pour mieux comprendre les mécanismes par lesquels les microbes intestinaux humains bénéfiques favorisent une croissance saine chez les enfants », a déclaré Jeffrey Gordon, MD, directeur de l'Edison Family Center for Genome Sciences and Systems Biology à l'Université Washington. « En mariant cette technologie avec nos modèles précliniques, nous pourrons déchiffrer la façon dont les microbes intestinaux s'établissent lors du développement des intestins, quelles sont les nutriments nécessaires pour alimenter ces microbes et dans quelle mesure les communautés microbiennes intestinales ont une influence sur le développement des muscles et des os, sur la maturation de nos systèmes immunitaires et sur la santé métabolique.

« Le développement d'une communauté intestinale saine est associée à une croissance saine des nourrissons et enfants. Les résultats obtenus à la suite de cette collaboration devraient contribuer à nos efforts continus qui consistent à concevoir de nouveaux moyens sûrs et culturellement acceptables de réparer les communautés intestinales en développement chez les enfants souffrants de malnutrition ou les enfants à risque de malnutrition. Ces connaissances faciliteront le développement de nouveaux types d'aliments dirigés par le microbiote, composés d'ingrédients naturels, qui augmentent la représentation et les fonctions bénéfiques des souches bactériennes naturelles dans les communautés intestinales immatures de ces enfants », a ajouté le Dr Gordon.

Avec une expérience de 13 ans dans le domaine de l'édition génique, Merck a été la première société à offrir des biomolécules personnalisées pour l'édition génique dans le monde (introns de groupe II guidés par l'ARN TargeTron™ et les nucléases à doigts de zinc CompoZr™) ce qui a incité les chercheurs du monde entier à adopter ces techniques. Merck a également été la première société à fabriquer une banque de clones disposés en grille CRISPR qui couvre l'intégralité du génome humain, accélérant ainsi le traitement des maladies en permettant aux scientifiques d'explorer davantage de questions sur les causes profondes.

En tant que société fortement impliquée dans l'innovation en édition génique, Merck reconnaît que l'édition génique a conduit à des avancées positives majeures en recherche biologique et en médecine. Parallèlement à cela, le potentiel croissant des technologies d'édition génique a suscité des préoccupations scientifiques, juridiques et sociétales. À la fois utilisateur et fournisseur de technologies d'édition génique, Merck soutient la recherche avec l'édition génique en tenant rigoureusement compte des normes éthiques et juridiques. Merck a mis en place un Comité consultatif en bioéthique afin de fournir des orientations pour les activités de recherche dans lesquelles sont impliquées ses entreprises, et a défini une position opérationnelle claire qui prend en compte les questions scientifiques et sociétales sans pour autant bloquer les approches thérapeutiques prometteuses utilisées dans la recherche et les applications.

À propos de Merck

Merck est une société leader dans le domaine des sciences et de la technologie, spécialisée dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux de performance. Quelque 53 000 employés travaillent au développement de technologies visant à améliorer et à prolonger la vie, allant des thérapies biopharmaceutiques pour le traitement du cancer ou de la sclérose en plaques aux systèmes de pointe pour la recherche et la production scientifique, en passant par les cristaux liquides pour les smartphones et les téléviseurs LCD. En 2017, Merck a généré un chiffre d'affaires de 15,3 milliards € dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure à ce jour le propriétaire majoritaire du groupe coté en bourse. La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque « Merck ». Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où la société opère sous les noms de EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/691667/Merck__MLP017_Gene_Editing.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/691664/Merck_Microbiome.jpg

SOURCE Merck