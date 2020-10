Mercy Ships annonce un deuxième navire-hôpital à venir, le Global Mercy, et double sa capacité d'intervention en Afrique.

Fin 2021, le Global Mercy rejoindra l'Africa Mercy, le fleuron actuel de Mercy Ships, doublant ainsi la capacité d'intervention de l'ONG en Afrique.

« Le Global Mercy est un navire-hôpital unique, construit sur mesure. Ses équipements de pointe lui permettent de prétendre aux prérogatives d'un hôpital moderne », a déclaré Rosa Whitaker, présidente de Mercy Ships. « Il offre une excellente opportunité à toutes les personnes souhaitant mettre bénévolement leurs compétences au service d'une mission qui améliore durablement les soins de santé dans le monde ».

Selon le rapport de la Commission Lancet « Chirurgie Mondiale 2030 », 16.9 millions de personnes meurent chaque année faute de soins chirurgicaux. Par ailleurs, plus de 93% de la population vivant en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à une chirurgie fiable.

Alors que la crise du COVID-19 menace la stabilité des systèmes de santé déjà fragiles à l'échelle mondiale, la nécessité de fournir des soins chirurgicaux vitaux, rapides et accessibles prend une dimension capitale, en particulier dans les pays à revenu faible ou moyen.

Depuis 1990, Mercy Ships a conduit plus de 30 missions humanitaires dans 14 pays africains et a réalisé ainsi plus de 100 000 interventions chirurgicales gratuites, formé plus de 40 000 professionnels de la santé, rénové plus d'une centaine d'infrastructures sanitaires et mis en œuvre plus de 1000 projets communautaires.

Le Global Mercy offrira une plateforme médicale sûre aux pays africains, en proposant le soutien et les ressources d'équipes de santé parmi les plus qualifiées au monde.

Outre ses 6 salles d'opérations chirurgicales, il est équipé d'espaces de formation techniques, dont un laboratoire de simulation avec réalité virtuelle, et un espace de soins post-opératoires simulés, qui permettront aux formateurs d'enseigner des pratiques adaptées à des environnements à faibles ressources.

A PROPOS DE MERCY SHIPS :

Mercy Ships déploie ses navires-hôpitaux pour proposer des interventions chirurgicales gratuites de première qualité aux plus démunis. L'ONG internationale soutient également le système de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d'infrastructures médicales.

Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays, a fourni des prestations d'une valeur de US$ 1,7 milliard, et a impacté la vie de 2,8 millions de personnes.

A bord, chaque année, une moyenne de 3.000 volontaires issus de 50 pays contriburont à l'œuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un bureau en Afrique, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité.

Pour plus d'information, visitez www.mercyships.be

