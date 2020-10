Mercy Ships kondigt de Global Mercy aan, 's werelds grootste particuliere ziekenhuisschip

De Global Mercy is een uniek schip. Een compleet ziekenhuisschip, uitgerust met moderne technologie en op maat gemaakte instrumenten,' zegt Marianne Havinga, directeur van Mercy Ships Holland. 'Het stelt ons in staat om zorg van de hoogste kwaliteit te bieden aan de allerarmsten ter wereld. Daarbij biedt het vrijwilligers een uitgelezen kans om dienstbaar hun talenten in te zetten en tegelijkertijd een bijzondere ervaring op te doen.'

Volgens het Lancet Global Surgery 2030 Report sterven jaarlijks naar schatting 16,9 miljoen mensen door gebrek aan toegang tot chirurgische zorg. Meer dan 93 procent van de bevolking van Afrika ten zuiden van de Sahara heeft geen toegang tot veilige en tijdige, chirurgische zorg.1 Aangezien COVID-19 de stabiliteit van de toch al kwetsbare gezondheidszorgstelsels wereldwijd bedreigt, is de behoefte aan levensreddende basiszorg groter dan ooit, vooral in minder bedeelde landen. De Global Mercy zal verschillende Afrikaanse landen een veilige en schone medische omgeving bieden, met hulp en middelen van enkele van de best opgeleide artsen ter wereld. Gedurende de verwachte levensduur van 50 jaar wordt geschat dat aan boord alleen al door een operatie meer dan 150.000 levens zullen worden veranderd.

Naast het bieden van operaties, zal de Global Mercy worden uitgerust met ultramoderne trainingsruimten, waaronder een simulatielaboratorium met virtuele en augmented reality (AR), trainingspoppen en andere trainingsmiddelen. Daarbij heeft het schip ook een simulatieruimte voor post-operatieve zorgverlening, waarmee trainers lokale omstandigheden en beperkingen kunnen simuleren om vrijwilligers zo goed mogelijk voor te bereiden op lokale omstandigheden met beperkte middelen.

De Global Mercy is 174 meter lang en weegt 37.000 ton. Het heeft zes operatiekamers en biedt plaats aan meer dan 600 vrijwilligers van over de hele wereld die vele disciplines vertegenwoordigen, waaronder chirurgen, maritiem personeel, koks, leraren, elektriciens en meer. Het schip beschikt over een auditorium met 682 zitplaatsen, een basis- en middelbare school, een fitnessruimte, een zwembad, een café, een winkel en een bibliotheek - allemaal ontworpen om tot 950 bemanningsleden aan boord te kunnen ontvangen wanneer het schip in de haven ligt aangemeerd.

De Global Mercy zal zich aansluiten bij het huidige vlaggenschip de Africa Mercy, waardoor de impact van vrijwilligers en diensten van Mercy Ships meer dan verdubbelt. Ga voor meer informatie over Mercy Ships, updates over de Global Mercy of meer informatie over vrijwilligerswerk naar: www.mercyships.nl.

1 Lancet Global Surgery 2030

OVER MERCY SHIPS:

Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die sinds 1978 kansarme mensen - ongeacht leeftijd, ras, geslacht of religie - in de allerarmste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg. Onze ziekenhuisschepen worden bemand door vrijwilligers uit meer dan 50 landen. Professionals zoals chirurgen, tandartsen, verpleegkundigen en trainers zetten zich belangeloos in voor operaties ter correctie van een groot aantal aandoeningen bij kinderen en volwassenen. Aan wal wordt tandheelkundige hulp gegeven, gecombineerd met training en onderwijs in gezondheidszorg en landbouw.

Naast de medici werken aan boord ook leraren, koks, zeelieden, ingenieurs en landbouwkundigen, zonder één cent te ontvangen, mee aan het grote doel: medische zorg verlenen aan de allerarmsten. Met 16 nationale kantoren en een Afrika-bureau probeert Mercy Ships levens van mensen te veranderen en landen te dienen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1273533/Global_Mercy_Exterior.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273534/Mercy_Ships_Logo.jpg

Related Links

http://mercyships.org



SOURCE Mercy Ships