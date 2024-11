Meril encourage l'innovation par le lancement de Myval Octapro THV à GISE 2024 et PCR LondonValves 2024

VAPI, Inde, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Meril, leader mondial des solutions cardiovasculaires et cardiaques structurelles de pointe, est réputé pour ses technologies de valves cardiaques transcathéter de nouvelle génération. En poursuivant son engagement en faveur de l'innovation, Meril continue de faire progresser les thérapies cardiaques structurelles, tout en restant fidèle à sa mission de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé du monde entier.

Dans le cadre de cet engagement, Meril est fier d'annoncer le lancement de sa solution Myval Octapro THV de nouvelle génération, qui sera présentée lors des prochaines conférences GISE 2024 et London Valves 2024. Myval Octapro THV souligne l'engagement de Meril à redéfinir la technologie TAVR et à façonner l'avenir des soins cardiaques structurels.

La série Myval THV* a un impact profond et a joué un rôle déterminant dans l'avancement de la thérapie de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVR), en ayant une influence positive significative sur la vie des patients. Caractérisée par un raccourcissement du cadre permettant un meilleur contrôle de l'opérateur et un déploiement prédictif, la disponibilité d'une matrice de grande taille comprenant des diamètres de valve conventionnels, intermédiaires et extra-larges qui permettent un meilleur dimensionnement de la valve bioprothétique pour chaque patient, et soutenue par un grand nombre de preuves cliniques étayant l'utilité clinique quotidienne du dispositif à l'échelle mondiale.

L'efficacité clinique de la série Myval THV a été démontrée par LANDMARK RCT (essai clinique randomisé), publié dans The Lancet (Baumbach et al. Volume 403, Édition 10445, P2695-2708, 22 juin 2024), mené par des cliniciens renommés du monde entier auprès de 768 patients en situation réelle, dans 16 pays et 31 centres. Le critère d'évaluation principal de l'essai clinique randomisé LANDMARK a démontré la non-infériorité de la série Myval THV par rapport aux séries THV contemporaines. Il est important de noter que la surface effective de l'orifice (EOA) des tailles conventionnelles 23, 26 et 29 mm de la série Myval THV était significativement meilleure que celle des séries expansibles par ballonnet contemporaines. De plus, 48 % des implants de la série Myval THV étaient de taille intermédiaire, ce qui n'est pas le cas des technologies THV contemporaines. Les diamètres intermédiaire et XL sont uniques dans le contexte de la technologie TAVR.

Chez Meril R&D (recherche et développement), l'effort consiste à identifier en permanence les besoins cliniques actuels non satisfaits et à maintenir les technologies de la prochaine génération disponibles afin que les cliniciens du monde entier puissent continuer à proposer la série Myval THV à leurs patients qui souffrent d'une sténose sévère de la valve aortique.

Meril prend acte de la récente décision de la Cour unifiée des brevets (UPC) d'interdire les ventes de son système Myval Octacor THV dans certains États membres de l'UE. Même s'il respecte le processus judiciaire, Meril croit fermement à la valeur innovante et à l'intégrité de sa technologie Myval Octacor THV. Meril s'engage à faire appel de cette décision en toute confiance et prévoit une issue favorable qui confirmera les mérites de son travail de pionnier dans le domaine des systèmes de valves cardiaques transcathéter.

Notamment, Meril a contesté avec succès des affaires de brevets similaires à plusieurs reprises devant les tribunaux nationaux et l'Office européen des brevets, en renforçant sa détermination à défendre ses innovations.

« Chez Meril, notre engagement à développer et à fournir des solutions TAVR de pointe, les meilleures de leur catégorie, reste inébranlable. La confiance que la communauté clinique mondiale a placée dans la série Myval THV témoigne de son profond impact positif sur les résultats pour les patients, et nous sommes déterminés à faire fructifier cet héritage.

Par le lancement de la solution Myval Octapro THV, les médecins et les patients du monde entier continueront à bénéficier du portefeuille de valves cardiaques avancées transcathéter de Meril », a déclaré M. Sanjeev Bhatt, vice-président principal de la stratégie d'entreprise chez Meril Life Sciences.

Meril Life Sciences exprime sa gratitude aux cliniciens, aux partenaires de distribution et aux patients qui partagent la même vision. Meril continue à se consacrer à la recherche clinique et au développement de la prochaine génération de solutions cardiaques structurelles, afin de soulager la souffrance humaine et d'améliorer la qualité de vie.

* Ceci ne constitue pas une offre de vente – la disponibilité du produit peut varier d'un pays à l'autre, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : www.merillife.com

