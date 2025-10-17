Mesoskin de Wingderm® marque une nouvelle étape dans l'administration non invasive avec plus de 1,1 million de procédures dans le monde.

BEIJING, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Mesoskin, le dispositif de mésothérapie virtuelle non invasive pour le soin de la peau et du cuir chevelu, a été utilisé dans plus de 1,1 million de procédures dans le monde entier, marquant une étape importante dans son parcours d'innovation et de confiance.

Mesoskin a été développé par Wingderm® et lancé en 2017. En offrant une approche douce et non invasive, il est conçu pour faciliter l'absorption des ingrédients actifs des soins de la peau et soutenir les routines de soins de la peau et du cuir chevelu. Depuis son lancement, Mesoskin a été largement plébiscité et continue d'être hautement recommandé par les praticiens de l'esthétique.

Hang Wang, président exécutif de AMWC China, a observé l'utilisation de Mesoskin dans un cadre professionnel. Elle a noté que Mesoskin aide à l'application d'ingrédients cosmétiques à haut poids moléculaire d'une manière progressive et contrôlée. Contrairement à l'application directe de produits ou à l'utilisation d'outils tels qu'un stylo dermique, l'embout de la cartouche Mesoskin est conçu pour couvrir une plus grande surface, ce qui permet aux esthéticiennes d'appliquer des produits cosmétiques de manière efficace tout en conservant une expérience confortable. Grâce à sa conception non invasive et à sa polyvalence, Mesoskin est aujourd'hui régulièrement utilisé dans les soins de beauté et les salons de coiffure.

Mesoskin s'associe facilement à divers produits cosmétiques, ce qui permet de personnaliser les soins de la peau. « J'utilise Mesoskin depuis de nombreuses années, mes clients me disent souvent que leur peau est bien hydratée et qu'elle paraît plus éclatante après les séances », a déclaré le Dr Gabriela Mercik, l'une des meilleures praticiennes en esthétique de Londres.

« L'application mondiale de Mesoskin reflète sa forte présence dans l'industrie esthétique et la demande continue d'expériences esthétiques sûres et confortables. Wingderm® poursuit sa croissance par l'innovation, en élargissant et en affinant sa gamme de produits. En introduisant des solutions tournées vers l'avenir, Wingderm® apportera de la valeur aux partenaires mondiaux et contribuera au progrès de l'industrie de l'esthétique », a déclaré Will Wang, PDG de Wingderm ® . »Will Wang, PDG de Wingderm®.

À propos de Wingderm®

Wingderm® depuis sa création en 2016, avec l'objectif de "Esthétique&Technologie, facile à réaliser", fournit des appareils médicaux esthétiques photoélectriques intelligents de premier plan et fiables, qui ont été exportés dans plus de 80 pays, avec plus de 25 000 unités installées, reconnues pour la sécurité et l'efficacité par experts et beauty seekers.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.wingderm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2798121/WINGDERM_Logo.jpg