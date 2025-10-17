Mesoskin von Wingderm® markiert mit über 1,1 Millionen Eingriffen weltweit einen neuen Meilenstein in der nicht-invasiven Versorgung

BEIJING, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mesoskin, das nicht-invasive virtuelle Mesotherapiegerät für die Haut- und Kopfhautpflege, wurde weltweit in mehr als 1,1 Millionen Verfahren eingesetzt und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein auf seinem Weg der Innovation und des Vertrauens.

Mesoskin wurde von Wingderm® entwickelt und im Jahr 2017 eingeführt. Sie bietet einen sanften, nicht-invasiven Ansatz und wurde entwickelt, um die Aufnahme von Wirkstoffen aus der Hautpflege zu fördern und die Haut- und Kopfhautpflege zu unterstützen. Seit seiner Markteinführung hat Mesoskin viel Lob erhalten und wird von Ästhetikern nach wie vor sehr empfohlen.

Prof. Hang Wang, Executive Chairman von AMWC China, beobachtete den Einsatz von Mesoskin in der Praxis. Sie wies darauf hin, dass Mesoskin die Anwendung von hochmolekularen kosmetischen Inhaltsstoffen in einer allmählichen und kontrollierten Weise unterstützt. Anders als beim direkten Auftragen von Produkten oder bei der Verwendung von Hilfsmitteln wie einem Dermastift ist die Kartuschenspitze von Mesoskin so konzipiert, dass sie eine größere Fläche abdeckt, so dass Kosmetikerinnen kosmetische Produkte effizient auftragen können und gleichzeitig ein angenehmes Gefühl haben. Dank seines nicht-invasiven Designs und seiner Vielseitigkeit wird Mesoskin heute regelmäßig in der Schönheitspflege und in Salons eingesetzt.

Mesoskin lässt sich problemlos mit verschiedenen Kosmetikprodukten kombinieren und ermöglicht so eine individuelle Hautpflege. „Ich verwende Mesoskin seit vielen Jahren, und meine Kundinnen sagen oft, dass sich ihre Haut nach den Behandlungen gut hydriert anfühlt und strahlender aussieht", so Dr. Gabriela Mercik, eine der führenden Ästhetikspezialisten in London.

„Die weltweite Anwendung von Mesoskin spiegelt seine starke Präsenz in der ästhetischen Industrie und die anhaltende Nachfrage nach sicheren und komfortablen ästhetischen Erfahrungen wider. Wingderm® treibt sein Wachstum durch Innovation, Erweiterung und Verfeinerung der Produktpalette weiter voran. Durch die Einführung zukunftsweisender Lösungen wird Wingderm® den globalen Partnern einen Mehrwert bieten und zum Fortschritt der ästhetischen Industrie beitragen", sagte Will Wang, CEO von Wingderm®.

Über Wingderm®

Wingderm® bietet seit seiner Gründung im Jahr 2016, mit dem Ziel "Ästhetik & Technologie, einfach zu erreichen", führende und zuverlässige intelligente photoelektrische medizinische ästhetische Geräte, die in mehr als 80 Länder exportiert wurden, mit mehr als 25.000 installierten Einheiten, anerkannt für Sicherheit und Wirksamkeit von Experten und Schönheitssuchenden .

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wingderm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2798121/WINGDERM_Logo.jpg