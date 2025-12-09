Messangi es Promovido a Socio Select en el Programa de Socios de WhatsApp de Meta

MIAMI, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Messangi, líder en soluciones de mensajería empresarial y CPaaS, ha sido promovido al nivel de Socio Select en el Programa de Socios de WhatsApp de Meta. Esta distinción reconoce el crecimiento sostenido y la rápida adopción de WhatsApp por parte de los clientes de Messangi en toda la región.

Messangi Whatsapp Meta Business Partner

Durante más de dos décadas, Messangi ha operado en un entorno dominado por SMS. Sin embargo, a medida que las expectativas de los consumidores evolucionaron, las organizaciones comenzaron a exigir interacciones más enriquecidas, mayor confiabilidad y experiencias conversacionales más fluidas. Anticipando esta transformación, Messangi invirtió de manera estratégica en la plataforma de WhatsApp Business, convirtiéndola en un pilar central para la modernización de la comunicación empresarial.

Gracias a múltiples implementaciones reales en sectores como banca, telecomunicaciones, retail, seguros y comercio electrónico, Messangi ha observado resultados consistentes: WhatsApp supera ampliamente al SMS en métricas clave como tasas de conversión, niveles de interacción, confiabilidad en la entrega y velocidad de respuesta del usuario. Este desempeño, impulsado directamente por el creciente uso de WhatsApp entre los clientes de Messangi, ha sido fundamental para alcanzar el nivel de Socio Select.

Esta promoción amplía el acceso de Messangi a recursos avanzados de habilitación, incentivos de programa y oportunidades de colaboración dentro del ecosistema de mensajería empresarial de Meta. Estas ventajas fortalecen la capacidad de Messangi para apoyar a:

Operadores celulares que desean modernizar plataformas basadas exclusivamente en SMS

Agregadores que requieren capacidades nativas de WhatsApp

ISVs que buscan integrar mensajería directamente en sus soluciones

Grandes empresas interesadas en adoptar WhatsApp de manera estratégica y escalable

"Ser promovidos al nivel de Socio Select refleja la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros mientras expanden su uso de WhatsApp", comentó Santiago Rojas, CEO de Messangi. "El crecimiento en la adopción de WhatsApp y los resultados obtenidos demuestran claramente hacia dónde se dirige la industria. Este hito nos permite fortalecer aún más nuestro acompañamiento a organizaciones que buscan evolucionar hacia una comunicación moderna y multicanal."

Mientras el panorama de mensajería empresarial continúa transformándose, Messangi reafirma su compromiso de ayudar a las organizaciones a adoptar y operacionalizar canales como WhatsApp, SMS, RCS y Email, respaldados por flujos inteligentes, chatbots potenciados por IA y automatización escalable.

Para más información sobre las soluciones de Messangi y sus capacidades con WhatsApp, visite https://www.messangi.com o escriba a [email protected].

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2839806/MESSANGI_LOGO_03_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839807/WhatsApp_Header_Image.jpg

FUENTE Messangi