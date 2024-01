Messari breidt diensten voor marktintelligentie uit naar Europa

Dublin wordt locatie voor de nieuw opgerichte Europese hub van Messari.

DUBLIN, 30 januari 2024 /PRNewswire/ -- Messari, een toonaangevend leverancier van producten voor intelligentie inzake digitale activamarkten, kondigde vandaag zijn strategische uitbreiding naar Europa aan met de oprichting van zijn nieuwe entiteit in Dublin. Deze uitbreiding zal Messari in staat stellen om in Europa gevestigde bedrijven, compliance-teams, opdrachtgevers en investeerders in de regio de tools en ondersteuning te bieden om naadloos en zorgvuldig deel te nemen aan de digitale activa-economie.

Met deze uitbreiding naar Europa blijft Messari onverminderd vasthouden aan zijn missie om geavanceerde intelligentie inzake digitale activamarkten en datagestuurde oplossingen op wereldschaal aan te bieden. Deze uitbreiding getuigt van het vertrouwen van Messari in de sterke economie van de regio en de toenemende belangstelling voor innovatieve financiële technologie.

"We zijn verheugd te kunnen voortbouwen op het succes van ons bedrijf door onze aanwezigheid uit te breiden naar Europa. Deze uitbreiding is ingegeven door de sterke impact van de regio op de vormgeving van onze sector," aldus Ryan Selkis, oprichter en CEO van Messari. "Door het geavanceerde regelgevend kader van Europa en haar strategische ligging is Dublin een voor de hand liggende keuze voor onze uitbreiding. Door onze uitbreiding naar Europa willen we een drijvende kracht zijn achter het gebruik van digitale activa bij internationale bedrijven en particulieren."

De Europese uitbreiding volgt op de recente uitbreiding van het bedrijf naar Azië in november. Messari is in de VS uitgegroeid tot een betrouwbare bron voor het leveren van producten en diensten op maat om teams kracht bij te zetten en om de productiviteit en efficiëntie te verhogen. Met zijn productaanbod is Messari een betrouwbare bron geworden voor wie de digitale activa-economie wil verkennen. Voor meer informatie over het Enterprise, Pro, and Protocol Reporting-aanbod van Messari, zie messari.io.

Over Messari

Messari, dat werd opgericht in 2018, is de toonaangevende leverancier van producten voor intelligentie inzake digitale activamarkten die professionals helpen om met vertrouwen door digitale activa/Web3 te navigeren. Wij leveren transparantie en slimmere kwalitatieve en kwantitatieve analyses naar de sector door de combinatie van een wereldwijde onderzoeksdatase met een uitgebreid pakket van tools voor datavisualisatie en activadetectie. Wij helpen zowel particulieren als instellingen slimmer te anticiperen op digitale activa. Meer informatie op messari.io.

Contactpersoon media: Mary Dawson, [email protected]