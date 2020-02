Messi, Salah, Pogba a Sterling predvedú v novej kampani Pepsi® špičkové výkony a dokonalé triky

Pepsi si k spolupráci v rámci kampane zavolala oceneného filmového producenta a režiséra Henryho Scholfielda, známeho ako tvorcu kultových hudobných videí pre špičkových umelcov. „Play Never Stops" je kreatívnou zmesou zábavného rozprávania príbehu striedajúceho sa s rýchlymi strihmi, ktoré fanúšikom ukážu, ako ďaleko sú hráči ochotní zájsť kvôli delikátnej chuti Pepsi.

„Veľmi si vážim možnosť pracovať v jednom tíme so superhviezdami pri natáčaní tohtoročnej futbalovej reklamy na Pepsi," hovorí Scholfield. „Každý z nich perfektne predstavil vyšpičkovanú verziu seba samého mimo ihriska a výsledok je rovnako prirodzený a dokonalý, ako ich poznáme zo zápasov. Pepsi, náš tím tvorcov a všetci partneri v postprodukcii sa tiež ukázali ako skvelí ľudia na spoluprácu. Každý z nich dal zo seba to najlepšie, a vďaka tomu je výsledok naozaj báječný."

V tohtoročnej reklame sa v hlavnej úlohe predstaví latinská pieseň „Presidente," ktorá dokonale vystihuje daný moment, je rýchla, zábavná a plná energie, presne tak, ako futbalová kampaň Pepsi 2020. Skladba od nováčika medzi umelcami a producentmi WOST so speváčkou Ginette Claudette je dôkazom odhodlania značky podporovať hudobné talenty ďalšej úrovne.

Pepsi spustí kampaň vo viac ako 80 krajinách na celom svete v rámci medzinárodnej platformy značky a sloganu „PEPSI, FOR THE LOVE OF IT", ktorú uviedla v minulom roku s cieľom podnietiť u svojich fanúšikov túžbu oddať sa veciam, ktoré milujú. V medzinárodnej kampani sa fanúšikovia stretnú aj so scénami spoza opony vo forme zbierky limitovej edície plechoviek s motívmi hráčov a s materiálmi o Pepsi a Pepsi Black (tiež známymi ako Pepsi MAX na vybraných trhoch) v stánkoch na verejných podujatiach a v obchodoch.

Leo Messi v tejto súvislosti uviedol: „Ako nakoniec vždy, aj teraz som sa pri tvorbe reklamnej kampane pre Pepsi veľmi dobre bavil. S novým tímom hráčov, veľkými výzvami, zábavou a tvorivým filmom táto kampaň rozhodne nemôže nikoho sklamať."

Mohamed Salah dodal: „Veľmi rád sa znovu vraciam k natáčaniu ďalšej celosvetovej futbalovej kampane pre Pepsi aj tento rok. Viem určite, že sa to fanúšikom bude páčiť."

Paul Pogba uvádza: „Filmovačka novej reklamy pre Pepsi bola veľká sranda. Dúfam, že aj tohtoročná kampaň podnieti našich fanúšikov hľadať svoju vášeň a oddať sa veciam, ktoré milujú."

Raheem Sterling dodal: „Som úplne hotový, že môžem byť súčasťou futbalového tímu Pepsi! Tohtoročná reklama srší energiou, je tam skvelý hudobný mix, móda a čo je najdôležitejšie, neuveriteľné futbalové triky."

Pri filmovaní futbalovej reklamy na rok 2020 Pepsi zachytilo hráčov, ako predvádzajú svoj utajený talent pre #PepsiCanBalance Challenge. Pogba ukázal ako dokonale balancuje s plechovkou limitovanej edície na hrane pohára a Sterling vyráža dych filmárom pri žonglovaní plechovky na svojej slávnej pravej nohe. Salah a Messi nadväzujú na tieto triky. Salah žongluje s plechovkou na futbalovej lopte a Messi využíva pevnosť svojich rúk na simultánne vyvažovanie dvoch plechoviek. Hráči inšpirujú mienkotvorcov a futbalových fanúšikov prostredníctvom #PepsiCanBalance Challenge, aby sa pokúsili o niečo podobné.

Balenie limitovanej edície v rámci kampane, v ktorej sa predvedú všetci štyria hráči na plechovkách Pepsi a Pepsi Black/MAX, ponúka milovníkom futbalu nový interaktívny zážitok. Svoje plechovky môžu oživiť pomocou QR kódov na vybraných plechovkách, a tak zažiť stretnutie s mini verziami Messiho, Salaha, Pogbu a Sterlinga v rámci rozšírenej reality. Po zoskenovaní kódu si môžu fanúšikovia zahrať hru na žonglovanie so svojimi obľúbenými hráčmi a zdieľať dosiahnuté skóre prostredníctvom príbehov na Instagrame.

Natalia Filippociantsová, viceprezidentka pre marketing v rámci sekcie globálnych nápojov spoločnosti PepsiCo, dodala: „Sme nadšení, že môžeme uviesť túto živú a dynamickú kampaň. Oslovili sme tých najlepších futbalových hráčov, spropagovali ich kultúrny vplyv mimo ihriska a umožnili im predviesť sa v netradičných situáciách s neočakávanými vývojmi a zvratmi, pri ktorých sa všetci veľa nasmejú a uvoľnia. Chceli sme sa pohrať s energiou reklamy a zabaviť ľudí, a nie len ukazovať iných, ako sa zabávajú. Dúfam, že sa našim fanúšikom budú páčiť príbehy o tom, ako „Hrani nikdy nekončí" aspoň tak, ako sme si my užili ich natáčanie!"

Pepsi je hrdým sponzorom Európskej ligy UEFA.

Pripojte sa ku konverzácii na internete prostredníctvom #FORTHELOVEOFIT.

