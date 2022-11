META ALL-STARS lance la nouvelle forme de NFT du joueur de football japonais Junya Ito « #1409junya » pour communiquer avec les fans du monde entier

- L'autocollant d'identification des supporters de NFT « #1409junya ID Sticker » offre également une variété d'expériences virtuelles et réelles -

TOKYO, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- META ALL-STARS Inc. développe une place de marché de classe mondiale META ALL-STARS ( https://meta-all-stars.io/en/ ) qui se concentre sur la valeur des athlètes eux-mêmes, lesquels font l'objet du soutien des gens dans divers sports. En collaboration avec D-Sports Corporation ( https://dsports.jp/ ), qui vise à améliorer la valeur globale du monde du sport, META ALL-STARS a lancé un nouveau projet NFT « #1409junya » avec Junya Ito, un joueur de football japonais du Stade de Reims en France, pour connecter les fans du monde entier et leur offrir une gamme d'expériences virtuelles et réelles.

À propos du NFT de Junya Ito

Titre : « #1409junya ID Sticker »

Prix : 10 000 JPY

Quantité : Illimité

Motifs d'arrière-plan :

Les NFT sont générés automatiquement et présentent un design commun, mais des images différentes en fonction de la combinaison de couleurs de fond, de motifs et d'initiales. Ainsi, les fans disposent de leurs propres NFT, uniques, et peuvent exprimer leur soutien en les définissant comme icônes de médias sociaux, etc.

Ces NFT permettent non seulement aux fans d'exprimer leur soutien à Ito et un sentiment de solidarité avec les autres, mais représentent également un symbole de leur participation au projet. Sur cette base, le projet vise à répondre au désir des fans d'entrer en contact avec Ito en développant également des NFT qui leur permettent de participer à des événements en ligne, de recevoir des produits dérivés authentiques en lien avec Ito, etc.

Une partie des recettes du projet sera utilisée au profit des enfants défavorisés du monde entier par l'organisation à but non lucratif Kokkyo naki Kodomotachi (KnK) ( https://knk-int.org/ ).

Comme Ito, de nombreux athlètes sont actifs sur la scène mondiale. Ce projet a le potentiel de créer de nouvelles relations entre les athlètes et leurs fans.

Commentaire de Junya Ito :

« Je suis enthousiasmé par ce nouveau défi qui consiste à entrer en contact avec les supporters du monde entier par le biais des NFT. Une partie des recettes sera utilisée pour aider les enfants défavorisés dans le monde. J'espère pouvoir collaborer avec les fans pour faire de l'événement le plus prestigieux du monde un grand succès, et je souhaite que cela augmente la valeur du NFT pour les fans, et permette d'offrir des cadeaux aux enfants du monde entier ! »

