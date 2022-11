META ALL-STARS lanceert nieuwe NFT "#1409junya" van Japans voetballer Junya Ito om fans over de hele wereld te bereiken

- NFT Supporter ID Sticker "#1409junya ID Sticker" biedt ook verschillende digitale en echte ervaringen -

TOKYO, 7 november 2022 /PRNewswire/ -- META ALL-STARS Inc. ontwikkelt een META ALL-STARS-marktplaats ( https://meta-all-stars.io/en/ ) die zich richt op de waarde van atleten zelf, die de steun krijgen van supporters in verschillende sporten. In samenwerking met D-Sports Corporation ( https://dsports.jp/ ), dat ernaar streeft de totale waarde van de sportwereld te vergroten, heeft META ALL-STARS een nieuw NFT-project "#1409junya" gelanceerd met Junya Ito, een Japans voetballer voor het Franse Stade de Reims. Doel is fans wereldwijd met elkaar in contact te brengen en hen een reeks digitale en echte ervaringen te bieden.

Image1 https://kyodonewsprwire.jp/img/202211019115-O2-PnzsA9W6

Image2 https://kyodonewsprwire.jp/img/202211019115-O3-YR2NpsS6

Over Junya Ito's NFT

Titel: "#1409junya ID Sticker"

Product afbeelding https://kyodonewsprwire.jp/img/202211019115-O1-yKDL0SfQ

Prijs: JPY10.000

Hoeveelheid: Onbeperkt

Achtergrondpatronen:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107430/202211019115/_prw_PI4fl_l7wS78rP.png

NFT's worden automatisch gegenereerd en hebben een gemeenschappelijk ontwerp, maar verschillende afbeeldingen afhankelijk van de combinatie van achtergrondkleuren, patronen en initialen. Fans hebben dus hun eigen, unieke NFT's, en kunnen hun steun betuigen door ze in te stellen als social media-iconen, enz.

Aan de hand van deze NFT's kunnen de fans hun steun voor Ito en een gevoel van solidariteit met anderen uitdrukken, maar ook kenbaar maken dat ze achter het project staan. Op basis hiervan wil het project inspelen op het verlangen van fans om in contact te komen met Ito door ook NFT's te ontwikkelen waarmee ze kunnen deelnemen aan online-evenementen, echte merchandise in verband met Ito kunnen ontvangen, enz.

Een deel van de opbrengst van het project gaat naar kansarme kinderen over de hele wereld met de non-profitorganisatie Kokkyo naki Kodomotachi (KnK) ( https://knk-int.org/ ).

Er zijn veel atleten die net als Ito actief zijn op het wereldtoneel. Dit project heeft het potentieel om nieuwe relaties tot stand te brengen tussen atleten en hun fans.

Junya Ito's commentaar:

"Ik ben enthousiast over deze nieuwe uitdaging om via NFT's 'in contact te komen met supporters over de hele wereld'. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt om kansarme kinderen over de hele wereld te helpen. Ik hoop met de fans samen te werken om van 's werelds meest prestigieuze evenement een groot succes te maken, en ik hoop dat dit de waarde van de NFT voor de fans zal vergroten en kinderen over de hele wereld geschenken zal bezorgen!"

SOURCE META ALL-STARS Inc.