metabion augmente sa capacité de production d'oligonucléotides diagnostiques et thérapeutiques à Munich Est

Investissement à deux chiffres en millions d'euros achevé au premier trimestre 2023 - Applications dans les solutions diagnostiques et thérapeutiques - Élargissement de la gamme de services CMO à la fabrication (c) GMP à moyenne/grande échelle.

MUNICH, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- metabion a augmenté sa capacité de production mondiale d'oligonucléotides diagnostiques et thérapeutiques nouvellement mis sur le marché, ainsi que de leurs dérivés, afin de répondre à la demande croissante en Europe et dans le monde. Au cours des deux dernières années, la société a conçu, construit et mis en place une usine de fabrication d'oligonucléotides à la pointe de la technologie, dédiée à la fabrication de composants d'oligonucléotides à petite, moyenne et grande échelle pour les diagnostics in vitro (DIV)/réactifs spécifiques aux analytes (ASR), ainsi que d'oligos à moyenne/grande échelle pour la recherche et le développement ainsi que pour les applications thérapeutiques.

L'investissement se situe dans une fourchette à deux chiffres en millions d'euros et comprend des salles blanches de pointe classées ISO 8 et 7. Les normes appliquées et certifiées sont ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et EXCiPACT® GMP/GDP:2021.

« Cet investissement nous permet de renforcer notre segment CMO et de nous engager à poursuivre l'expansion de notre secteur d'activité en pleine croissance, a déclaré le Dr Regina Bichlmaier, PDG de metabion. Parallèlement, nous répondons à une demande croissante de solutions diagnostiques hautement personnalisées, y compris des services de conditionnement / mise en kit / fabrication d'équipements d'origine, et nous soutenons la mise au point de médicaments à base d'oligonucléotides à un stade précoce, depuis la découverte et l'optimisation des têtes de série jusqu'au développement préclinique et aux phases cliniques I et II. Nous affirmons avec fierté que notre nouveau site de production à la pointe de la technologie, situé à l'est de Munich, nous permettra d'offrir le "meilleur rapport qualité-prix" pour les besoins en oligonucléotides à petite, moyenne et grande échelle, en termes d'expertise, de capacités, de personnalisation et de flexibilité. »

« Nous voulons stimuler la croissance dans le secteur des oligonucléotides personnalisés grâce à notre orientation client forte et intégrée à metabion, a précisé le Dr Heike Koepf, responsable des ventes et de la gestion de la qualité. Pour ce faire, nous souhaitons intensifier notre collaboration avec les clients en Europe et étendre notre portefeuille de produits aux parties intéressées dans le monde entier. »

À propos de metabion :

metabion est l'un des principaux fabricants mondiaux d'oligonucléotides personnalisés de haute qualité. Grâce à sa vaste expérience et à ses technologies, processus et méthodes innovants, l'entreprise est un fournisseur d'oligos personnalisés « boutique » et le plus complet au monde. Nous sommes les meilleurs de notre catégorie et fournissons des produits et des services de haute qualité selon la devise « la quantité de bonne qualité » et selon notre vision d'être le fournisseur de services d'oligonucléotides personnalisés de première qualité, dédiés à l'amélioration du progrès scientifique et à l'appui des solutions diagnostiques et thérapeutiques.

metabion international AG | Semmelweisstrasse 3 | 82152 Planegg/Steinkirchen | Allemagne téléphone : +49 (89) 899 363 0, Fax : +49 89 899 363 11 | e-mail : [email protected] | www.metabion.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2150661/mb_Logo_InThisTogether_300dpi_Logo.jpg

SOURCE metabion international AG