Metabolon bringt gezielte Panels für Gallensäuren und kurzkettige Fettsäuren auf den Markt, um das Verständnis des Mikrobioms und des Darmmetaboloms bei Gesundheit und Krankheit zu verbessern

Gezielte Metabolomik-Panels ermöglichen die absolute Quantifizierung wichtiger bioaktiver Intermediäre des Mikrobioms und der Gesundheit des Magen-Darm-Trakts

MORRISVILLE, N.C., April 4, 2023 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., der weltweit führende Anbieter von Metabolomics-Lösungen, die eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Forschung, Diagnostik, therapeutische Entwicklung und Präzisionsmedizin vorantreiben, gab heute die Markteinführung seiner gezielten Panels für Gallensäuren und kurzkettige Fettsäuren bekannt, mit denen mikrobiell gewonnene Metaboliten von biologischer Bedeutung gemessen werden, um Biomarker für die Vorhersage und Früherkennung von Krankheiten in Bereichen wie Onkologie, Neurologie, Leber, Diabetes, Magen-Darm und Darmgesundheit zu identifizieren.

Zusammengenommen zielen diese neuen Panels auf Dutzende von mikrobiell erzeugten Metaboliten in verschiedenen Stoffwechselwegen ab, darunter der Gallensäurestoffwechsel, der Schwefelstoffwechsel, der Stickstoffwechsel und der Vitamin-B-Stoffwechsel, um die präklinische und klinische Forschung voranzutreiben:

Metabolons Short Chain Fatty Acids Targeted Panel misst neun Metaboliten und kann zur Verfolgung von Biomarkern und zur Verbesserung des biologischen Verständnisses in der präklinischen und klinischen Forschung eingesetzt werden. Short Chain Fatty Acids (SCFAs), also kurzkettige Fettsäuren, werden im Dickdarm von der Darmmikrobiota produziert und sind die Endprodukte der anaeroben Fermentation von Nahrungsfasern und Proteinen/Peptiden im Dünndarm. Ihre Entstehung ist das Ergebnis einer komplexen Wechselwirkung zwischen Ernährung, Darmmikrobiota und Wirt. SCFAs beeinflussen die Physiologie des Dickdarms, indem sie als Energiequellen für Wirtszellen und die Darmmikrobiota dienen und an verschiedenen Wirtssignalmechanismen beteiligt sind. Erhöhte SFCAs können bei der Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen helfen und das Risiko von Darmkrebs verringern.





Metabolons Bile Acids Targeted Panel (zielgerichtetes Gallensäure-Panel) misst 21 Metaboliten und wurde speziell entwickelt, um die präklinische Forschung zur Identifizierung von Gallensäure-bezogenen Biomarkern in der Verdauungs-, Stoffwechsel- und neurologischen Gesundheit voranzutreiben. Gallensäuren werden aus Cholesterin gewonnen und spielen eine wesentliche Rolle bei der Emulgierung und Verdauung von Lipiden. Darüber hinaus ist der Gallensäurestoffwechsel eng mit der Mikrobiota verbunden, und es hat sich gezeigt, dass Gallensäuren über Rezeptoren wie FXR und TGR5 eine endokrine und metabolische Aktivität aufweisen.

„Metabolomics ist ein wirksames Instrument, das ein umfassendes Verständnis eines Krankheitsphänotyps ermöglicht, das für eine effektive Krankheitsprävention, -überwachung und -behandlung entscheidend ist", sagt Rohan (Ro) Hastie, Ph.D., President und CEO von Metabolon. „Metabolon hat sich dazu verpflichtet, das wissenschaftliche Verständnis des menschlichen Mikrobioms und seiner Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu fördern. Unsere Gallensäuren und unsere Short Chain Fatty Acids Targeted Panels decken einen wichtigen Bedarf für die modernen Forscher ab und werden dabei helfen, neue Einblicke in das komplexe Zusammenspiel zwischen Ernährung, Darmgesundheit und Krankheit zu erschließen und den Weg für die Entwicklung personalisierterer, zielgerichteter Therapien zu ebnen".

„Unser erstklassiges ISO-9001-Labor hat zwei quantitative Panels entwickelt, um Forschern zu helfen, die in den Bereichen Onkologie, Leber, Diabetes und Darmgesundheit tätig sind. Diese Panels bieten eine zusätzliche Abdeckung von Stoffwechselprodukten über unsere Global Discovery Platform hinaus, um unseren Kunden schnelle Einblicke in die Rolle spezifischer Mikrobiom-bezogener Stoffwechselwege bei der Beeinflussung der menschlichen Biologie zu gewinnen, um letztendlich dem Verständnis und der Bekämpfung vieler wichtiger Krankheiten näher zu kommen", sagte Rangaprasad (Ranga) Sarangarajan, Ph.D., Chief Scientific Officer bei Metabolon.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Metabolon Tausende von einzelnen chemischen Signalen aus genetischen und nicht-genetischen Faktoren entschlüsselt, um Biomarker zu entdecken und biologische Wege aufzuzeigen, besuchen Sie https://www.metabolon.com/.

Informationen zu Metabolon

Metabolon, Inc. ist weltweit führend in der Metabolomik und hat sich zum Ziel gesetzt, biochemische Daten und Erkenntnisse zu liefern, die die Auswirkungen der Life Sciences (biowissenschaftliche Forschung) erweitern und beschleunigen. Im Laufe von 20 Jahren und im Zuge von mehr als 10.000 Projekten, mehr als 3.000 Veröffentlichungen sowie ISO 9001:2015- und CLIA-Zertifizierungen hat Metabolon branchenführende wissenschaftliche, technologische Verfahren und bioinformatische Verfahren entwickelt. Das Global Discovery Panel von Metabolon stützt sich auf die weltweit größte proprietäre Metabolomik-Referenzbibliothek. Die branchenführenden Daten und das Fachwissen von Metabolon im Bereich der translationalen Wissenschaft helfen Kunden und Partnern dabei, einige der schwierigsten und dringendsten Fragen in den Life Sciences (Biowissenschaften) zu beantworten, die Forschung zu beschleunigen und den Entwicklungserfolg zu steigern. Das Unternehmen bietet skalierbare, individuell anpassbare Lösungen auf dem Gebiet der Metabolomik und Lipidomik, die die Kundenbedürfnisse von der Entdeckung über klinische Studien bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.metabolon.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Informationen zu Metabolomics

Metabolomics, die groß angelegte Studie aller kleinen Moleküle in einem biologischen System, ist die einzige "Omics"-Technologie, die einen vollständigen Überblick über den aktuellen Funktionszustand eines biologischen Systems ermöglicht. Metabolomics hilft Forschern, über die genetische Variation von Individuen hinauszugehen und die kombinierten Auswirkungen von genetischen und externen Faktoren wie die Auswirkungen von Medikamenten, Ernährung, Lebensstil und Mikrobiom auf die menschliche Gesundheit zu erfassen. Durch die Messung Tausender einzelner chemischer Signale, die biologische Stoffwechselwege im Körper bilden, kann die Metabolomik wichtige Biomarker aufdecken, die ein besseres Verständnis des Wirkmechanismus, der Pharmakodynamik und des Sicherheitsprofils eines Arzneimittels sowie des individuellen Ansprechens auf die Therapie ermöglichen.

