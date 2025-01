Metabolon ernennt Michael Irwin zum Vice President und Global Head of Sales

Michael Irwin wird die globale Vertriebsstrategie von Metabolon vorantreiben, während das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase auf dem Multi-Omics-Markt eintritt

MORRISVILLE, N.C., 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., der weltweit führende Anbieter von Metabolomics-Lösungen, die eine Vielzahl von Anwendungen in der biowissenschaftlichen Forschung, Diagnostik, therapeutischen Entwicklung und Präzisionsmedizin vorantreiben, gibt die Ernennung von Michael Irwin zum Vice President, Global Head of Sales bei Metabolon bekannt.

„Wir freuen uns sehr, Michael in dieser für das Unternehmen entscheidenden Zeit im Führungsteam von Metabolon begrüßen zu dürfen. Michael kommt zu Metabolon von Olink, wo er Leiter des weltweiten Vertriebs war. Da sich die Branche der Biowissenschaften zu einem Multi-Omics-Forschungsansatz hinbewegt, wird Michaels Hintergrundwissen in den Bereichen Proteomik und Genomik dazu beitragen, die Position von Metabolon als führendes Unternehmen im aufstrebenden Multi-Omics-Markt zu festigen", sagte Rohan Hastie, Ph.D., President und CEO von Metabolon.

Michael ist ein erfahrener Vertriebsleiter mit über 30 Jahren Erfahrung in kaufmännischen Funktionen, der in wettbewerbsintensiven und komplexen Märkten ein hohes Umsatzwachstum erzielt hat. Michaels umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Vertriebsstrategie und Geschäftsentwicklung wird bei der Expansion von Metabolon in neue Märkte von unschätzbarem Wert sein.

„Das branchenführende Global Discovery Panel von Metabolon bietet eine rigorose Analyse biologischer Systeme zur Identifizierung von Biomarkern, zur Bewertung von Arzneimittelwirkungen und zur Verfolgung von Veränderungen in wichtigen biologischen Signalwegen", sagte Michael Irwin, Vice President, Global Head of Sales. „In Kombination mit der integrierten Bioinformatik-Plattform von Metabolon und den in Kürze auf den Markt kommenden Tools zur Analyse von Multi-Omics-Daten sind die Dienstleistungen von Metabolon nicht zu übertreffen. Ich freue mich auf die Gelegenheit, die nächste Phase des Wachstums von Metabolon voranzutreiben!"

Weitere Informationen über die Dienstleistungen von Metabolon finden Sie im Internet:

Global Discovery Panel: https://www.metabolon.com/resources/ebooks/global-panel/

Integrierte Bioinformatik-Plattform: https://www.metabolon.com/bioinformatics/

Informationen zu Metabolon

Metabolon, Inc. ist weltweit führend in der Metabolomik und hat es sich zur Aufgabe gemacht, biochemische Daten und Erkenntnisse zu liefern, die den Einfluss der biowissenschaftlichen Forschung erweitern und beschleunigen und andere Omics-Technologien ergänzen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, mehr als 10.000 Projekten, mehr als 3.000 Veröffentlichungen und ISO 9001:2015-, CLIA- und CAP-Zertifizierungen hat Metabolon branchenführende wissenschaftliche, technologische und bioinformatische Verfahren entwickelt. Das Global Discovery Panel von Metabolon stützt sich auf die weltweit größte proprietäre Metabolomics-Referenzbibliothek. Die branchenführenden Daten und das Fachwissen von Metabolon im Bereich der translationalen Wissenschaft helfen Kunden und Partnern, einige der schwierigsten und dringendsten Fragen in den Biowissenschaften zu beantworten, die Forschung zu beschleunigen und den Entwicklungserfolg zu steigern. Das Unternehmen bietet skalierbare, individuell anpassbare Multi-Omics-Lösungen, einschließlich Metabolomics und Lipidomics, die die Kundenbedürfnisse von der Entdeckung über klinische Studien bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.metabolon.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Informationen zu Metabolomics

Metabolomics, die groß angelegte Untersuchung aller kleinen Moleküle in einem biologischen System, ist die einzige Omics-Technologie, die einen vollständigen Überblick über den aktuellen Funktionszustand eines biologischen Systems bietet. Die Metabolomik hilft den Forschern, über die genetische Variation von Individuen hinauszugehen und die kombinierten Auswirkungen von genetischen und externen Faktoren wie die Auswirkungen von Medikamenten, Ernährung, Lebensstil und Mikrobiom auf die menschliche Gesundheit zu erfassen. Durch die Messung Tausender diskreter chemischer Signale, die biologische Stoffwechselwege im Körper bilden, kann die Metabolomik wichtige Biomarker aufdecken, die ein besseres Verständnis des Wirkmechanismus, der Pharmakodynamik und des Sicherheitsprofils eines Arzneimittels sowie der individuellen Reaktionen auf die Therapie ermöglichen.

