Metabolon nomme Michael Irwin vice-président et responsable mondial des ventes

Michael Irwin dirigera la stratégie de vente mondiale de Metabolon, alors que la société entre dans sa prochaine phase de croissance sur le marché de la multi-omique.

MORRISVILLE, Caroline du Nord, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc, le leader mondial de la fourniture de solutions métabolomiques pour une grande variété d'applications dans les domaines de la recherche en sciences de la vie, du diagnostic, du développement thérapeutique et de la médecine de précision, annonce la nomination de Michael Irwin au poste de vice-président, responsable mondial des ventes de Metabolon.

« Nous sommes ravis d'accueillir Michael au sein de l'équipe dirigeante de Metabolon en cette période charnière pour l'entreprise. Michael rejoint Metabolon après avoir travaillé chez Olink, où il était responsable des ventes mondiales. Alors que l'industrie des sciences de la vie s'oriente vers une approche de recherche multi-omique, l'expérience de Michael en protéomique et en génomique contribuera à consolider la position de Metabolon en tant que leader sur le marché émergent de la multi-omique », a déclaré Rohan Hastie, Ph.D., président-directeur général de Metabolon.

Michael est un leader commercial chevronné qui a occupé pendant plus de 30 ans des fonctions commerciales, réalisant une forte croissance du chiffre d'affaires sur des marchés compétitifs et complexes. La vaste expérience de Michael en matière de stratégie de vente et de développement commercial sera précieuse pour l'expansion de Metabolon sur de nouveaux marchés.

« Le Global Discovery Panel de Metabolon, solution leader sur le marché, offre une analyse rigoureuse des systèmes biologiques pour identifier les biomarqueurs, évaluer les effets des médicaments et suivre les changements dans les voies biologiques clés », a déclaré Michael Irwin, vice-président, responsable mondial des ventes. « Combinés à la plateforme bioinformatique intégrée de Metabolon et aux outils d'analyse de données multi-omiques qui seront bientôt lancés, les services de Metabolon sont incomparables. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte de conduire la prochaine phase de croissance de Metabolon ! »

Pour plus d'informations sur les services de Metabolon, veuillez consulter le site :

Global Discovery Panel : https://www.metabolon.com/resources/ebooks/global-panel/

Plate-forme bioinformatique intégrée : https://www.metabolon.com/bioinformatics/

À propos de Metabolon

Metabolon, Inc. est le leader mondial de la métabolomique, avec pour mission de fournir des données biochimiques et des informations qui élargissent et accélèrent l'impact de la recherche en sciences de la vie et complètent d'autres technologies « omiques ». Avec plus de 20 ans d'expérience, plus de 10 000 projets, plus de 3 000 publications et les certifications ISO 9001:2015, CLIA et CAP, Metabolon a développé des techniques scientifiques, technologiques et bioinformatiques à la pointe de l'industrie. Le Global Discovery Panel de Metabolon est alimenté par la plus grande bibliothèque de référence métabolomique propriétaire au monde. Les données de pointe de Metabolon et son expertise en science translationnelle aident les clients et les partenaires à répondre à certaines des questions les plus difficiles et les plus urgentes dans le domaine des sciences de la vie, en accélérant la recherche et en améliorant le succès du développement. L'entreprise propose des solutions multi-omiques évolutives et personnalisables, y compris la métabolomique et la lipidomique, qui répondent aux besoins des clients depuis la découverte jusqu'aux essais cliniques et à la gestion du cycle de vie des produits. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.metabolon.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

À propos de la métabolomique

La métabolomique, l'étude à grande échelle de toutes les petites molécules dans un système biologique, est la seule technologie omique qui fournit une lecture fonctionnelle complète de l'état actuel d'un système biologique. La métabolomique permet aux chercheurs de voir au-delà de la variation génétique des individus, en saisissant l'impact combiné de facteurs génétiques et externes tels que l'effet des médicaments, de l'alimentation, du mode de vie et du microbiome sur la santé humaine. En mesurant des milliers de signaux chimiques discrets qui forment des voies biologiques dans le corps, la métabolomique peut révéler des biomarqueurs importants, permettant une meilleure compréhension du mécanisme d'action, de la pharmacodynamie et du profil de sécurité d'un médicament, ainsi que des réponses individuelles à la thérapie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1671125/Metabolon_Inc_Logo.jpg