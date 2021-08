Metco® solidifica seu portfólio de adoçantes e biotecnologia de alimentos

A diversificação corporativa é considerada uma alternativa de crescimento, mediante a qual as empresas adicionam novos produtos ao mercado por meio de duas vertentes: ampliações de linhas ou desenvolvimento de novos produtos. Considera-se que adotar essa estratégia implica custos e benefícios associados de acordo com o tipo de relação com o negócio principal; por isso e para abrir oportunidades de negócio na área, Jimena Álvarez de la Cadena, líder da área de novos projetos da Metco®, compartilha conosco a importância de contar com esse departamento dentro de uma empresa:

A Metco® é uma empresa totalmente mexicana com mais de 25 anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento, elaboração de suplementos e sistemas adoçantes que se caracteriza por seu enfoque no desenvolvimento de novos produtos. "No início, é de vital importância analisar a viabilidade de um projeto. Isso envolve estudar detalhadamente a viabilidade de cada projeto - técnica e operacional, financeira, de mercado e jurídica - na qual intervêm áreas como gerência técnica, pesquisa e desenvolvimento, marketing, finanças, administração de projetos, compras, produção e qualidade. Cada área específica agrega valor para dar estrutura e certeza ao projeto e para tornar o processo mais ágil e eficaz.

Para criar um novo produto, deve-se realizar uma pesquisa rigorosa que envolve a área de novos projetos. Ter clareza quanto às implicações que o processo envolve é vital. "Deve-se ter paciência e trabalhar com equipes multidisciplinares, levando em consideração que cada detalhe é importante", comentou Jimena.

A Metco® vem apostando na pesquisa e desenvolvimento próprios, destinando 5% de seus lucros à criação de produtos inovadores, com enfoque não só em criar novos produtos - seja para a indústria ou para o consumidor direto - mas também em melhorar as formulações dos mesmos, como no caso da Svetia®, marca líder de adoçantes não calóricos, que desenvolveu uma nova fórmula em gotas, ampliando sua linha de envelopes e a granel.

A diversificação tem nos levado a ampliar nossa linha de produtos, o que nos permite aumentar nosso catálogo para além dos adoçantes. Atualmente, estamos desenvolvendo uma fórmula para um suplemento alimentar à base de colágeno hidrolisado, assim como alguns ingredientes compostos, saborizantes e corantes naturais para a indústria de alimentos e medicamentos.

A Metco® promove uma cultura inovadora e empreendedora, adaptando mecanismos para que os funcionários expressem suas ideias; por isso, este ano ela foi reconhecida como uma das empresas com o selo Great Culture to Innovate, conquistando o segundo lugar entre as empresas mais inovadoras com menos de 500 funcionários. Graças à inovação da empresa e à área de novos projetos, nos últimos três anos, ela conseguiu lançar no mercado seis produtos e quatro ampliações de linhas de produtos, capitalizando o esforço em um aumento de 9% nas vendas da empresa.

A Metco® é a empresa mexicana líder na elaboração de sistemas adoçantes (edulcorantes sem calorias, baixos em calorias, açúcares de alto rendimento, açúcares invertidos e mascavos). Seu portfólio de produtos de consumo inclui: Svetia®, Azúcar BC®, Mascabado BC®, Mascabado Genuino®, Sweet 0® e Monkiä®.

