Meters and More accueille Corinex au sein de son conseil d'administration et étend l'évaluation des technologies pour l'avenir des réseaux intelligents

Cette nouvelle nomination au conseil d'administration vient appuyer l'évaluation par l'association de la technologie CPL (communication par courant porteur) pour la mise en place d'un système de comptage intelligent et d'une infrastructure de réseau interopérables.

MILAN, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'association Meters and More a annoncé, lors de son assemblée générale annuelle, qu'elle étendait ses travaux d'évaluation technologique à toute une gamme de solutions émergentes – parmi lesquelles la technologie CPL (communication par courant porteur) – afin de soutenir le développement futur d'infrastructures de réseau de pointe. Dans le cadre de cette étape, Corinex a été élue au conseil d'administration de Meters and More, apportant ainsi son expertise en matière de CPL aux travaux d'évaluation prospective menés par l'association.

Meters and More Welcomes Corinex to Board Corinex Logo

La société Meters and More a été fondée sur la base de l'innovation qui a sous-tendu le déploiement italien, largement reconnu comme le premier véritable déploiement à grande échelle de compteurs intelligents dans le secteur des services publics. Depuis, cette solution s'est imposée comme une norme éprouvée sur de nombreux marchés, avec notamment des déploiements d'envergure en Italie, en Espagne et en Amérique latine. L'association continue de soutenir le développement et la normalisation des technologies de réseau au nom de ses membres, dont le nombre ne cesse de croître.

« Nous sommes déterminés à continuer de jouer un rôle de premier plan dans la normalisation de solutions innovantes au service de nos membres, conformément à nos principes d'ouverture et d'interopérabilité », a déclaré Carlo Maria Drago, directeur général de Meters and More.

Lors de la réunion du 13 mai, outre la mise à jour de sa norme en vigueur, l'Assemblée générale a reconnu la nécessité de se concentrer sur les nouvelles générations de compteurs qui verront le jour au cours de la prochaine décennie, et a commencé à évaluer les avantages opérationnels des nouvelles technologies pour les futurs compteurs intelligents et les infrastructures de réseau avancées. Cela inclut une analyse des premières applications actuelles de la technologie CPL dans le cadre de l'amélioration de la fiabilité du réseau électrique et du renforcement de la sécurité énergétique.

Pour faciliter cette initiative, l'association a nommé au sein de son équipe de direction Corinex, un fournisseur de solutions de réseau basées sur la technologie CPL reconnu par le secteur et qui participe à leur normalisation.

« C'est un honneur de rejoindre le conseil d'administration de Meters and More », a déclaré Peter Sobotka, PDG de Corinex. « Nous sommes impatients de tracer l'avenir des solutions CPL en collaboration avec les membres de Meters and More, en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts. »

Soulignant les implications plus larges de la numérisation des services publics, M. Sobotka a ajouté : « La technologie BPL offre une base extrêmement efficace pour le renforcement numérique du réseau. Cela constitue également une source riche de données opérationnelles pour les applications basées sur l'IA, tout en permettant une puissance de traitement décentralisée à la périphérie du réseau électrique. »

À propos de Meters and More

Meters and More est une association internationale à but non lucratif qui gère et promeut le protocole de communication Meters and More. Ce protocole permet le transfert bidirectionnel de données dans les systèmes d'infrastructure de comptage avancée (AMI) et favorise une communication ouverte, interopérable, efficace, robuste et sécurisée pour les compteurs intelligents et les services de réseau associés. Cette technologie s'appuie sur l'expérience d'Enel en matière de Telegestore et soutient l'objectif de l'association, qui est d'aider ses membres à faire progresser les compteurs intelligents et les cas d'utilisation allant « au-delà de la simple mesure ».

À propos de Corinex

Corinex est un fournisseur de premier plan dans le domaine du renforcement numérique des réseaux de distribution d'électricité à basse et moyenne tension. Sa plateforme associe une technologie avancée de transmission à large bande par courant porteur (CPL) à des fonctions de surveillance et de contrôle du réseau en temps réel en périphérie, aidant ainsi les services publics à améliorer leur visibilité, à gérer la congestion, à prévenir les surcharges et à étendre la capacité d'hébergement disponible en s'appuyant sur l'infrastructure de réseau déjà en place. L'entreprise participe activement à la normalisation de la technologie CPL via les principales organisations du secteur et les groupes de travail des alliances. Son siège social se trouve à Vancouver, au Canada.

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