- Meters and More da la bienvenida a Corinex a su junta directiva y amplía la evaluación de tecnologías para el futuro de las redes inteligentes

El nuevo nombramiento en la junta directiva respalda la evaluación que realiza la asociación de la tecnología Broadband Power Line para la interoperabilidad de la medición inteligente y la infraestructura de la red eléctrica

MILÁN, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante su Asamblea General Anual, la Asociación Meters and More anunció la ampliación de su labor de evaluación tecnológica para incluir diversas soluciones emergentes, entre ellas la tecnología Broadband Power Line (BPL), con el fin de impulsar el futuro de la infraestructura de red eléctrica avanzada. Como parte de esta iniciativa, Corinex fue elegida miembro del Consejo de Administración de Meters and More, aportando su experiencia en BPL a la labor de evaluación prospectiva de la asociación.

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Meters and More se fundó a partir de la innovación que impulsó el despliegue en Italia, ampliamente reconocido como el primer despliegue a gran escala de contadores inteligentes en el sector energético. Desde entonces, se ha consolidado como un estándar probado y adoptado en diversos mercados, incluyendo importantes despliegues en Italia, España y Latinoamérica. La asociación continúa apoyando el avance y la estandarización de las tecnologías de red en beneficio de sus cada vez más numerosos miembros.

«Estamos decididos a seguir liderando la estandarización de soluciones innovadoras en beneficio de nuestros miembros, siguiendo nuestros principios de apertura e interoperabilidad», comentó Carlo Maria Drago, director general de Meters and More.

En la reunión del 13 de mayo, además de actualizar su normativa vigente, la Asamblea General reconoció la necesidad de centrarse en las nuevas generaciones de contadores que llegarán en la próxima década, comenzando a evaluar los beneficios operativos de las nuevas tecnologías para la futura medición inteligente y la infraestructura de red avanzada. Esto incluye un debate sobre las primeras adopciones de BPL que se están llevando a cabo actualmente para mejorar la fiabilidad de la red eléctrica y aumentar la seguridad energética.

Para facilitar esta iniciativa, la asociación eligió a Corinex, un proveedor de soluciones de red basadas en BPL validado por la industria y que contribuye a su estandarización, para formar parte de su equipo directivo.

«Es un honor unirme al Consejo de Administración de Meters and More», declaró Peter Sobotka, consejero delegado de Corinex. «Esperamos con interés trazar el futuro de las soluciones BPL en colaboración con los miembros de Meters and More, de acuerdo con sus necesidades e intereses».

Al destacar las implicaciones más amplias para la digitalización de los servicios públicos, Sobotka añadió: «La tecnología BPL proporciona una base muy eficaz para el refuerzo de la red digital. Además, crea una valiosa fuente de datos operativos para aplicaciones basadas en IA, al tiempo que permite el procesamiento distribuido en el borde de la red eléctrica».

Acerca de Meters and More

Meters and More es una asociación internacional sin ánimo de lucro que gestiona y promueve el protocolo de comunicación Meters and More. Este protocolo permite la transferencia bidireccional de datos en sistemas de infraestructura de medición avanzada (AMI) y facilita una comunicación abierta, interoperable, eficiente, robusta y segura para la medición inteligente y los servicios de red relacionados. La tecnología se basa en la experiencia de Enel con Telegestore y respalda el objetivo de la asociación de ayudar a sus miembros a impulsar la medición inteligente y otros casos de uso que van más allá de la simple medición.

Acerca de Corinex

Corinex es un proveedor líder de soluciones digitales para el refuerzo de redes de distribución eléctrica de baja y media tensión. Su plataforma combina tecnología avanzada de banda ancha sobre líneas eléctricas (BPL) con detección y control de la red en tiempo real en el extremo de la red, lo que ayuda a las empresas de servicios públicos a mejorar la visibilidad, gestionar la congestión, prevenir sobrecargas y ampliar la capacidad de alojamiento utilizable mediante la infraestructura de red existente. La empresa participa activamente en la estandarización de BPL a través de organizaciones líderes del sector y grupos de trabajo de alianzas. Su sede central se encuentra en Vancouver, Canadá.

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