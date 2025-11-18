Metricon Homes se une a la Alianza de Constructores para ayudar a reconstruir las comunidades de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Metricon Homes se enorgullece de anunciar su participación como miembro fundador de la Builders Alliance, una organización sin fines de lucro formada para acelerar la reconstrucción de hogares y vecindarios devastados por los incendios forestales de enero de 2025 en Los Ángeles.

Metricon Homes se une a otros nueve constructores líderes unidos por un compromiso compartido: ofrecer viviendas resistentes al fuego, rentables y de construcción rápida que permitan a las familias desplazadas regresar a sus hogares de manera más rápida y asequible. Como parte de la Alianza de Constructores, Metricon Homes aporta su profunda experiencia en diseño FireSafe, construcción con estructura de acero y construcción híbrida fuera del sitio , tecnologías que reducen drásticamente el tiempo de construcción al tiempo que garantizan la durabilidad y la seguridad a largo plazo.

"Nos sentimos honrados de ser parte de este esfuerzo histórico de reconstrucción", dijo Don Ganguly, director ejecutivo de Metricon Homes. "Nuestra misión siempre ha sido combinar materiales avanzados, diseño inteligente y construcción de precisión para hacer que los hogares sean más fuertes, seguros y sostenibles. La asociación con Builders Alliance nos permite escalar esa misión y ayudar a las familias de Los Ángeles a reconstruir sus vidas con confianza ".

A través del recién lanzado Portal de Builders Alliance , los propietarios de viviendas en Altadena, Pacific Palisades y otras áreas afectadas ahora pueden ingresar la dirección de su propiedad para explorar diseños de viviendas preaprobados adaptados a sus lotes. Pueden comunicarse directamente con los constructores participantes, como Metricon Homes, para revisar las opciones, los precios y los plazos de construcción. Estos alojamientos se ofrecen por debajo del pago promedio del seguro , lo que garantiza que más angelinos puedan reconstruir dentro de sus posibilidades.

Bea Hsu, directora ejecutiva fundadora de Builders Alliance, afirmó:

"Nuestro objetivo es hacer que el camino a seguir sea más claro, más eficiente y más factible para los sobrevivientes de los incendios de Los Ángeles. Estamos encantados de tener a Metricon Homes como miembro fundador, aportando su enfoque FireSafe impulsado por la tecnología a este importante esfuerzo comunitario ".

Builders Alliance nació de Project Recovery, un plan de acción de 175 páginas desarrollado por más de 100 líderes en bienes raíces, uso del suelo e infraestructura para guiar la recuperación de Los Ángeles. El plan, creado en colaboración con el Urban Land Institute (ULI) Los Angeles, el UCLA Ziman Center for Real Estate y el USC Lusk Center for Real Estate, describe estrategias para acelerar la reconstrucción a través de asociaciones coordinadas entre los sectores público y privado.

"La Alianza de Constructores ofrece a las víctimas de incendios una forma rápida y rentable de reconstruir a través de la capacidad colectiva y la innovación", dijo Stuart Gabriel, director del Centro Ziman de Bienes Raíces de la UCLA. "Al simplificar el diseño, los permisos, el abastecimiento de materiales y la construcción, la Alianza brinda a las familias desplazadas la mejor oportunidad de regresar a casa de manera rápida y segura".

Acerca de Metricon Homes

Metricon Homes es un constructor de viviendas con sede en California pionero en una nueva era de construcción segura contra incendios e impulsada por la tecnología . Metricon, que se especializa en estructuras de acero conformado en frío y construcción rápida fuera del sitio , ofrece viviendas de ingeniería de precisión más rápidas de construir, más duraderas y más resistentes contra incendios, terremotos y riesgos climáticos. Con la misión de hacer que la "Construcción de viviendas 2.0" sea accesible para todas las familias, Metricon Homes se asocia con comunidades, aseguradoras y agencias de la ciudad para ayudar a los californianos a reconstruir de manera más fuerte e inteligente. Obtenga más información en www.metriconhomesla.com.

Acerca de The Builders Alliance

La Builders Alliance es una organización sin ánimo de lucro formada en respuesta a los incendios de Palisades y Eaton de enero de 2025. La Alianza reúne a diez constructores de viviendas líderes dedicados a lograr ahorros significativos de tiempo y costos y a proporcionar una gestión integral de proyectos, lo que hace que la reconstrucción sea factible para la mayor cantidad posible de propietarios de viviendas. Para obtener más información o acceder al Portal de Builders Alliance , visite www.buildersalliancela.org.

Acerca de Project Recovery

Project Recovery es un plan integral desarrollado por ULI Los Angeles, el UCLA Ziman Center for Real Estate y el USC Lusk Center for Real Estate en respuesta a los incendios forestales de Los Ángeles de 2025. El informe de 175 páginas describe estrategias para acelerar la reconstrucción a través de la colaboración entre los líderes inmobiliarios, de infraestructura y comunitarios. Para más información, visite la.uli.org/project-recovery.

