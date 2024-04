METRO ART PRESENTA: KJAZZ TRACKS EN UNION STATION

Las enérgicas actuaciones gratuitas de música jazz en vivo en el histórico Ticket Concourse de la estación llevarán el arte y la cultura al corazón del centro de Los Ángeles.

LOS ÁNGELES, 2 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En celebración del Mes de la Apreciación del Jazz, Metro Art y KJazz se unen para la presentación de KJazz Tracks en Union Station el sábado 27 de abril de 7:30 p.m. a 11:00 p.m. El concierto gratuito está abierto a todos con actuaciones en el histórico Ticket Concourse de la estación. Organizado por la DJ de KJazz Rhonda Hamilton, el evento contará con tres artistas de talento único, incluyendo a Kassa Overall como cabeza de cartel, e Isaiah Collier & The Chosen Few y Darynn Dean también en el cartel.

"Estamos encantados de recibir a estos artistas dinámicos y talentosos en Union Station. Esperamos escuchar sus emocionantes enfoques del jazz y compartirlo con otros amantes de la música en un espacio tan seductor ", declaró Heidi Zeller, Gerente Senior de Planificación Cultural de Metro Art.

"Estoy muy emocionado de tocar en Los Ángeles, en un espacio destinado a todos. Espero que nuestra música pueda ser nutrición para alguien que la necesita. ¡Gracias KJazz y Union Station!", compartió Kassa Overall.

Acerca de Kassa Overall

Kassa Overall es un músico, maestro de ceremonias, cantante, productor y baterista nominado al Grammy que combina la experimentación de vanguardia con técnicas de producción de hip-hop para inclinar el nexo del jazz y el rap en direcciones no mapeadas. Anteriormente lanzó cuatro proyectos aclamados por la crítica: I THINK I 'm GOOD, Go Get Ice Cream and Listen to Jazz, Shades of Flu y Shades of Flu 2. En ANIMALS, su debut en Warp Records lanzado en 2023, Overall lleva aún más lejos su visión caleidoscópica y subversiva. La improvisación de jazz de primer nivel entra y sale de los arreglos de cuerdas orquestales de Jherek Bischoff. La diversa lista de colaboradores estelares del álbum incluye a los vocalistas Nick Hakim, Laura Mvula, Francis and the Lights y estrellas del jazz como Theo Croker y Vijay Iyer.

Acerca de Isaiah Collier & The Chosen Few

Isaiah Collier es un multi-instrumentista, compositor, arreglista, curador y educador. Es más conocido por su trabajo como saxofonista y baterista. El sonido y el enfoque de Collier se basan en las influencias de maestros saxofonistas como John Coltrane, Roscoe Mitchell, Wayne Shorter, Ari Brown y Gene Ammons. Su trabajo más conocido es con su grupo, Isaiah Collier & The Chosen Few, con quien produjo The Unapologetic Negro (2019) y Return of The Black Emperor (2017). Collier ha actuado en el Jazz Showcase, el Chicago Jazz Festival, el New York Winter Jazz Festival y la Casa Blanca, por nombrar algunos. Es miembro del prestigioso Dave Brubeck Institute Stockton, CA.

Acerca de Darynn

Dean Darynn Dean es una vocalista dinámica, intérprete cautivadora y compositora. Nacida y criada en Los Ángeles, su rico legado musical se origina en su abuelo, Donald Dean Senior (baterista), quien estuvo de gira con Les McCann, Eddie Harris y Betty Carter. Dean ha atraído la atención del público de todo el país, con actuaciones notables en el Walt Disney Concert Hall, el Kennedy Center en Washington D. C.C, y Jordan Hall en Boston MA. En 2019, creó un documental titulado "All About Love: Jazz + Gender", que narraba su creación de la primera Big Band All-Women's Cross entre el Conservatorio de Nueva Inglaterra y el Berklee College of Music. Dean actualmente asiste al Instituto Herbie Hancock de Jazz e Interpretación en UCLA, donde está cursando una Maestría en Música.

¡Los primeros 40 visitantes que presenten sus tarjetas @tapgreaterlosangeles en la mesa de información de Metro Art recibirán un libro gratuito de Metro Art, Los Ángeles a través de los ojos de los artistas yuna bolsa de regalo de Union Station! Para obtener más información sobre Los Angeles Union Station, visite unionstationla.com . #Celebrando85Años #UnionStationLA

¡Ve en Metro al evento! Se puede acceder a Union Station a través de Metro Rail, Metro Bus y varias líneas de autobuses municipales. Toma la línea B, la línea D, la línea J o la línea L directamente hasta Union Station. Planifica tu viaje usando la app Transit , el planificador de viajes en metro.net o llamando al 323.GO.METRO.

Acerca de Los Angeles Union Station

Desde su apertura en 1939, Los Angeles Union Station ha sido considerada durante mucho tiempo una de las joyas arquitectónicas de Los Ángeles y un portal vital para la promesa del Sueño de California. La estación se diseñó con una mezcla innovadora de arquitectura colonial española, Mission Revival y art déco, que ahora se conoce comúnmente como Mission Moderne. El bullicioso centro de transporte de 52 acres se encuentra en el corazón del centro de Los Ángeles y ofrece conexiones esenciales a destinos en todo el sur de California. Un hito icónico, la estación sirve como un símbolo vibrante del centro que conecta el tejido histórico del pasado con el presente a través de las artes, la cultura, el tránsito y la comunidad. Concebida a gran escala, Los Angeles Union Station es la terminal ferroviaria de pasajeros más grande del oeste de los Estados Unidos y a menudo se la considera "la última de las grandes estaciones de tren". Para obtener más información, visite unionstationla.com o siga a @unionstationla en las redes sociales.

Acerca de Metro Art:

Metro Art mejora la experiencia del cliente con una programación innovadora y galardonada de artes visuales y escénicas que fomenta el número de pasajeros y conecta a personas, sitios y vecindarios en todo el condado de Los Ángeles. Una amplia gama de obras de arte específicas del sitio se integran en el creciente sistema de Metro, mejorando la calidad de los entornos de tránsito y creando un sentido de lugar. Metro Art Presents presenta una emocionante variedad de programas artísticos y culturales en la histórica Union Station. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público.

Haga clic aquí para obtener más información sobre Metro Art. Siga a Metro Art en Instagram y #MetroArtLA.

Acerca de

KJazz KJazz 88.1, un servicio de Cal State Long Beach, es la estación de jazz no comercial #1 del país. Además de producir eventos gratuitos en la comunidad, KJazz ofrece cuatro becas de jazz y pasantías estudiantiles pagadas cada año. Para obtener más información, visite: jazzandblues.org .

