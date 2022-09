Metrô do Distrito Federal passa a aceitar pagamento com cartões de débito e crédito por aproximação na catraca

Projeto conduzido pelo BRB em conjunto com Mastercard e Transdata vai permitir que todas as 27 estações do Metrô-DF aceitem cartões de débito e crédito, habilitados com a tecnologia de pagamento por aproximação, para pagamento da tarifa

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Parceria entre a Mastercard, BRB Mobilidade (operador do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA – do Distrito Federal) e Transdata (fornecedor da solução de Bilhetagem Digital) vai possibilitar aos passageiros do Metrô-DF o pagamento da tarifa com cartões de débito e crédito habilitados com a tecnologia de pagamento por aproximação.

A nova modalidade de pagamento já está disponível em todas as estações do Metrô do Distrito Federal. As tarifas poderão ser pagas apenas aproximando cartões de crédito, débito, smartphones (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento do validador na catraca.

"Desde que assumiu o Sistema de Bilhetagem Automática, o BRB tem trabalhado para melhorar a experiência do usuário. Primeiro, modernizamos o sistema e lançamos um aplicativo e o site para facilitar o dia a dia do passageiro do transporte público no DF. Agora, chegou a fase de atuar com parceiros, como a Mastecard, para democratizar a alternativa de pagamento aos cidadãos", acrescenta o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, acrescenta que a Companhia tem atuado em parceria com o BRB para a modernização crescente do sistema de bilhetagem, por meio da tecnologia. "A intenção é evitar filas, além de agilizar e democratizar o acesso do usuário ao sistema", afirma.

"Todas as soluções tecnológicas que desenvolvemos na Transdata têm como propósito melhorar a experiência de quem usa o serviço de transporte coletivo. Ao introduzir a possibilidade de pagamento com cartões de crédito e débito, diretamente nas catracas, a gente oferece uma opção mais conveniente ao passageiro, que não precisa mais se preocupar em adquirir as passagens antecipadamente ou carregar o cartão de transporte. Sem filas, sem preocupações, só aproximar o cartão e viajar", afirma o Diretor de Produtos da Transdata, Rafael Teles.

Para a Mastercard, a iniciativa permite que a mobilidade urbana do Distrito Federal se torne ainda mais conectada, inclusiva, eficiente e responsiva às necessidades dos seus usuários. "A aceleração da digitalização tem ocorrido em todos os setores e não poderia ser diferente em relação aos meios de pagamento no transporte público", diz Fernanda Caraballo, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Mastercard. "O Distrito Federal vem aprimorando e modernizando a mobilidade urbana, garantindo uma experiência mais ágil, prática e segura para aqueles que utilizam o transporte público, e a tecnologia de pagamento por aproximação oferece tudo isso", conclui a executiva.

Projeto pioneiro e olho no futuro

A Mastercard é pioneira na implementação da tecnologia de pagamento por aproximação no transporte público na América Latina, tendo realizado os primeiros projetos em 2017 na cidade de Jundiaí (SP) e no sistema de trens do Rio de Janeiro. No passado, os cartões Mastercard com tecnologia de pagamento por aproximação também passaram a ser usados nas estações de metrô do Rio de Janeiro, bem como no sistema de transporte de Rio Grande (RS). Em 2022, o serviço passou a ser utilizado em todas as linhas de ônibus de Goiânia (GO), Curitiba (PR) e Maceió (AL) e em parte do sistema de transporte de Londrina (PR); e agora em todas as estações de metrô de Brasília (DF).

Sobre o pagamento por aproximação

Rápido, prático e seguro, o pagamento por aproximação oferece a conveniência de fazer transações apenas aproximando os dispositivos em um leitor habilitado. Os pagamentos por aproximação são ideais para transações de baixo valor e situações que requerem uma velocidade de pagamento maior para diminuir filas.

