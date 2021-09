Metro World News migra para Arc XP para impulsionar a expansão e o crescimento do número de leitores

WASHINGTON, 13 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Arc XP, plataforma líder de experiência digital, anunciou hoje que o Metro World News, organização global de notícias e entretenimento, concluiu a bem sucedida migração de sua plataforma de mídia para a Arc XP e lançou, em menos de 45 dias, o www.metroworldnews.com, o primeiro entre 19 sites reformulados.

Com milhões de visitantes individuais a cada mês, o Metro World News selecionou a Arc XP para impulsionar seus planos de expansão internacional e, ao mesmo tempo, apoiar suas ambições de ampliar o alcance e o público em sua rede atual de sites.

"A Arc oferece a clientes de grande porte e com múltiplos sites como o Metro World News, uma plataforma moderna e sofisticada que atende ao escopo completo de necessidades de experiência digital, permitindo-lhes atender às ambições exclusivas de suas empresas com todos os benefícios de uma solução gerenciada", disse Scot Gillespie, diretor geral e CTO da Arc XP. "Com a Arc XP, o Metro World News está preparado a capacitar suas salas de redação em todo o mundo com tecnologias que privilegiam a criação de conteúdo e a oferta de experiências interessantes para o público."

O Metro World News está utilizando o conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de conteúdo e experiência de sites da Arc XP, incluindo seus robustos recursos de múltiplos sites e o kit de ferramentas de desenvolvimento de site de lançamento rápido, Themes, para lançar seus novos sites no mercado com maior rapidez, como a publicação de estilo de vida Nueva Mujer, o site de notícias sobre tecnologia FayerWayer, além de sua marca global de notícias Metro & Publimetro em dez países.

"Estamos entusiasmados por contar com a Arc XP como nossa base tecnológica. É uma das primeiras estratégias que estamos implementando para alcançar a liderança digital global por meio do desenvolvimento comercial e do crescimento editorial", disse Eugenio Chahuan, diretor digital do Metro World News.

Com o lançamento da primeira unidade do Metro World News, a Arc XP expande sua presença para o Brasil, passando a atender clientes na Espanha e em 12 países da América Latina.

Sobre a Arc XP

A Arc XP é uma plataforma de experiência digital baseada na nuvem que ajuda empresas comerciais, marcas de varejo e empresas de mídia e entretenimento a criar e distribuir conteúdo, impulsionar o comércio digital e oferecer experiências multicanal poderosas. Uma divisão do The Washington Post, a Arc XP já impulsionou a transformação digital de clientes do mundo todo, atendendo atualmente a mais de 2.400 localidades em mais de 25 países e alcançando, assim, quase dois bilhões de visitantes únicos mensalmente.

Sobre o Metro World News

O Metro World News é um grupo de mídia internacional com presença de marca global e local no Brasil (Metro Jornal), Chile (Publimetro), Colômbia (Publimetro), Equador (Metro), México (Publimetro), Peru (Publimetro), Porto Rico (Metro) e Estados Unidos (Metro World News). Estamos adotando um futuro mais conectado e estamos comprometidos em nos tornarmos a empresa de mídia digital número um para marcas e públicos.

